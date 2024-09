La S.S. Napoli Basket viene sconfitta dai padroni di casa della Virtus Bologna nella semifinale della Supercoppa Frecciarossa che si sta disputando alla Unipol Arena al termine di una partita spettacolare che ha visto gli azzurri sfiorare l’ennesima impresa e cedere alla quotata Bologna solo nell’ultimo decisivo periodo.

Parte forte la squadra di Milicic che con la bomba di Copeland scappa sul 7-1. Immediata le reazione della Virtus che un parziale pesante di 0-12 ed effettua il sorpasso sul 7-13.

È Manning Jr che ritrova la retina da tre. A metà periodo il risultato vede Bologna avanti 10-13.

Fugge Bologna nel finale di tempo nonostante la bomba di Woldetensae, raggiungendo il massimo vantaggio 15- 24 e costringendo Milicic al primo time out. Il primo quarto di gioco si chiude con la Virtus avanti di 13 lunghezze sul punteggio di 16-29

Il secondo periodo si apre con la schiacciata spettacolare di Williams, ma gli azzurri non trovano precisione nel tiro e Bologna, con Belinelli ed Hackett, allunga sul più 18. A metà periodo il punteggio è di 26-44. Napoli prova a reagire, ma la Virtus raggiunge più 20 di vantaggio. Le squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 34-52 per Bologna

In avvio del terzo periodo il Napoli Basket con Totè e Copeland, prova ad accorciare e rientrare in partita con un parziale di 11-3 costringendo Bologna a chiamare time out. Copeland è scatenato. Gli azzurri si portano a meno 5 sul punteggio di 50-55 dopo tre minuti con il parziale che si allarga a 16-3.

Prima metà del periodo di gioco spettacolare della squadra di Milicic. Napoli arriva a meno 1 sul 58-59 con Copeland che raggiunge 23 punti personali. Pangos con 5 punti firma il sorpasso 63-61. Bologna subisce un parziale di 29-9 e si rifugia ancora nel time out. La partita è bellissima e Pangos sale in cattedra. Napoli arriva a più 4 sul 70-66 ad un minuto dalla fine del periodo. Ma il terzo tempo si chiude in parità 70-70.

Le bombe di Polonara e Morgan aprono l’ultimo decisivo periodo con Bologna che si riporta a più 6 sul 70-76. Ancora Polonara porta la Virtus a più 7 e costringe Milicic al time out. Copeland è letteralmente scatenato e piazza un contro break 5-0.

A metà periodo Bologna è avanti di 4 lunghezze sul 80-84. Il finale è incandescente. Polonara e Shengelia segnano canestri pesanti. A tre minuti dalla fine Napoli è sotto 82-88. Gli azzurri non trovano più il canestro, Shengelia con 20 punti si scatena e Bologna allunga decisamente nel punteggio a più 12 sul 82-94.

Copeland tocca quota 30 punti personali, Napoli sfiora un’altra grande impresa e viene sconfitta da Bologna dopo un’ entusiasmante partita con il finale di 87-96.

Miglior realizzatore per il Napoli Basket Copeland con 30 punti.

La finale della Supercoppa vedrà di fronte la Virtus Bologna contro l’Armani Emporio Milano che nell’altra semifinale ha superato la Reyer Venezia. La S.S. Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima 29 Settembre alle ore 19.00 nella prima giornata del campionato di serie A giocando in trasferta contro Pistoia

Tabellino S.S. Napoli Basket:

Copeland 30, Treier 8, Hall 4, Manning Jr. 11, Totè 8, Pangos 15, Woldetensae 3, Williams 6, Dreznjak 2, Dut Mabor, De Nicolao n.e., Saccoccia n.e.

S.S. Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna 87-96

(16-29, 18-23, 36-18, 17-26)

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Complimenti alla Virtus Bologna ed al Coach Luca Banchi. Credo che nel secondo tempo la squadra abbia giocato quella che era nei piani la nostra vera partita. Sono stati due tempi giocati in modo assolutamente differente. Nel primo siamo stati lenti, e questa non è la nostra idea di gioco. Nel secondo tempo quando abbiamo giocato con velocità e grande energia, si è vista stata sicuramente una squadra diversa. Adesso credo che tutti sappiamo quale sia la differenza tra quando giochiamo bene e quando invece facciamo male.”

Dichiarazione del Responsabile Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart:

“E’ stata una partita molto utile per noi. Oggi abbiamo imparato tanto. La squadra ha lottato e siamo stati vicini a battere la Virtus Bologna sul suo campo in una semifinale difficile. Si sono viste due squadre, una Napoli nel primo tempo dove ci ha provato ma non al 100%, nel secondo invece abbiamo dimostrato che se lottiamo a questo livello possiamo essere pericolosi, altrimenti siamo una squadra normale. Se dimostriamo sempre spirito di sacrificio saremo una buona squadra. Adesso testa al campionato dove giocheremo su un campo difficilissimo come Pistoia, e dobbiamo pensare a questa prossima partita.”

