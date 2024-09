La Polizia di Stato di Milano ha arrestato quattro cittadini peruviani, due uomini di 26 e 27 anni e due donne di 30 e 36 anni, per furto aggravato in concorso.

Giovedì pomeriggio 29 agosto gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di servizi intensificati per il contrasto dei reati predatori nelle zone del centro cittadino, intorno alle ore 17, in via Torino, hanno individuato e seguito due cittadini sudamericani che scrutavano l’interno delle numerose attività commerciali senza perdere mai il contatto visivo con due donne connazionali che camminavano distaccate di alcuni metri in compagnia di un bambino.

Dopo alcuni minuti, giunti all’ingresso di un negozio di occhiali, i quattro si sono scambiati un cenno d’intesa.

Furto aggravato

Il 27enne e la 36enne sono entrati nell’esercizio commerciale e si sono posizionati nelle immediate vicinanze della cassa ove hanno attirato l’attenzione dei due dipendenti del negozio e hanno iniziato a porre domande insistenti tenendoli adeguatamente occupati mentre il 26enne, fingendosi un cliente, si è incamminato in fondo al negozio soffermandosi in una zona in cui era meno visibile.

Contestualmente, la 30enne, in compagnia del bambino, si è posizionata al centro del marciapiede all’esterno del negozio in modo da poter godere di un’eccellente visuale e avvisare immediatamente i complici nel caso di presenza delle Forze dell’Ordine.

Il trucco

Il 26enne, soffermatosi presso un espositore di una nota marca, dopo aver verificato i prezzi di gran parte degli occhiali esposti, ne ha prelevato un paio tra i più costosi e, dopo averne invertito la posizione sull’espositore con uno di valore più basso, ha nascosto gli occhiali dal valore più elevato all’interno di un sacchetto che portava al seguito per poi incamminarsi verso l’uscita. Immediatamente fuori dal negozio, l’uomo, dopo un rapido cenno d’intesa con la 30enne, ha svoltato nell’adiacente via Lupetta ove ha prima passato gli occhiali appena rubati alla donna per poi allontanarsi in direzione opposta a quella della complice per eludere eventuali controlli: a quel punto anche gli altri due complici hanno lasciato l’esercizio commerciale senza effettuare alcun acquisto.

I poliziotti in via Lupetta hanno fermato la 30enne che ha tentato di disfarsi degli occhiali provento di furto, successivamente recuperati e dal valore di 155 euro con il dispositivo antitaccheggio ancora installato, lanciandoli in una fioriera in strada.

Il 26enne, dopo una breve fuga e una colluttazione con gli agenti, è stato bloccato in via Olmetto angolo via dei Piatti ed è stato trovato in possesso del sacchetto, risultato poi schermato in marniera artigianale, con all’interno una maglietta dal valore di 35 euro comprensiva di cartellino di vendita e dispositivo antitaccheggio, alcuni rotoli di scotch di colore marrone e alcune confezioni di pellicola in alluminio parzialmente utilizzate e del medesimo materiale utilizzato per schermare il sacchetto.

Gli altri due complici, seguiti a distanza dagli agenti, approfittando del passaggio di un tram, hanno tentato di allontanarsi salendo a bordo del mezzo pubblico e, una volta giunti presso il piazzale della Stazione Porta Genova, sono scesi alla fermata della metropolitana per poi essere definitivamente bloccati presso il mezzanino.

I poliziotti li hanno arrestati per furto aggravato in concorso e 26enne è stato anche indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.