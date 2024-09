Incinta a 14 anni dopo ‘Sex Roulette’: sesso con sconosciuti per sfida

Incinta a 14 anni per una ‘challenge‘ lanciata sui social e interamente basata sul fatto di avere rapporti sessuali con sconosciuti sfidando la sorte: chi resta incinta, perde. Una sorta di ‘Sex Roulette’.

L’incredibile vicenda viene raccontata all’Adnkronos tramite l’avvocato della famiglia della giovanissima vittima del ‘gioco’: proprio lì che il legale è venuto a contatto con l’adolescente.

Il caso: incinta a 14 anni

“Circa un anno fa con l’associazione ho creato un programma destinato agli studenti che si chiama ‘Legal Love’, in cui esperti e medici fanno degli incontri all’interno delle scuole aderenti per dare indicazioni utili ai giovani”, racconta la legale.

“Durante un incontro – dice la legale (anche membro di una organizzazione che si occupa di fare informazione ed educazione nelle scuole, ndr) sono venuta in contatto con una giovanissima che ha voluto confidarsi con me e mi ha raccontato di essere incinta in seguito ad una ‘Sex Roulette'”.

Cos’è la ‘Sex Roulette’

Si tratta, per chi non lo sapesse, la ‘roulette del sesso’ di una sfida nata tra annoiati ricchi miliardari di Belgrado, che si è poi diffusa piuttosto rapidamente in Spagna e nel Regno Unito e, purtroppo, da poco tempo anche in Italia.

Le regole del gioco? Perde chi rimane incinta. Un ‘diversivo’ giovanile che si è diffuso al punto che sono nate varianti sempre più sconvolgenti.

Per aumentare la pericolosità, in alcune versioni, uno dei partecipanti è sieropositivo. Regola cardine: nessuno conosce l’identità degli altri partecipanti, quindi nessuno è a conoscenza di chi è il positivo.

“Quando ho chiesto alla ragazza se il padre fosse a conoscenza della gravidanza, mi ha risposto di non sapere chi fosse il padre, perché ‘è il figlio di una ‘Sex Roulette’”, prosegue il legale.

“Attraverso dei canali social si indice la sfida, si forma un gruppo di aderenti e si creano delle chat parallele dove i giovani si intercettano fra di loro per accordarsi e fare sesso non protetto”.

Ma c’è di più: “La ragazzina era turbata non solo per il fatto di essere incinta, ma per il fatto di aver perso la challenge, e di ‘essere tagliata fuori’. Il fatto di aver perso il branco la destabilizzava. Sottolineo che si tratta della figlia di una famiglia non per bene, di più”.

I ‘giochi’ pericolosi degli adolescenti

La ‘Sex Roulette’ non è l’unico gioco che presenta un livello altissimo di pericolosità tra gli adolescenti: ci sono anche sfide dal nome eloquente, come ‘Calippo tour’ o ‘Chinotto tour’, dove ragazze girano l’Italia per avere rapporti orali con sconosciuti, da riprendere in video e pubblicare sulle varie piattaforme.

Mode e sfide non solo altamente diseducative per i più giovani ma anche estremamente pericolose, perché alimentano il rischio di diffusione di malattie a trasmissione sessuale e gravidanze indesiderate.