‘Ladro’ rintracciato: dormiva all’interno dell’auto rubata

Nel fine settimana la segnalazione del furto di un’auto e l’allontanamento in direzione di Colorno (Parma) hanno permesso alle Volanti della Questura di attivare la ricerca del presunto ladro.

Le indicazioni fornite dalla persona offesa, proprietario di un noto ristorante della città, e di sua moglie, hanno consentito agli operatori intervenuti di mettersi sulle tracce del presunto ladro di auto.

Il veicolo oggetto di furto era parcheggiato dalla parte offesa nei pressi dal proprio locale con le chiavi d’accensione inserite, nel mentre lo stesso scaricava delle merci per la propria attività.

Poco dopo la moglie vedeva da lontano il mezzo allontanarsi in direzione Colorno.

Nonostante l’assenza di telecamere in zona, le informazioni assunte dai clienti del locale e le testimonianze di un vicino che aveva organizzato una grigliata fra amici, prontamente raccolte dagli operatori della Squadra Volante, accorsi prontamente in zona, portavano a ritenere che l’autore del furto potesse essere uno dei partecipanti alla festa.

Grazie alle ricerche e alle informazioni in precedenza acquisite le Volanti ritrovavano a pochi km di distanza l’auto con la radio accesa, i finestrini abbassati e con un uomo che dormiva sul sedile del passeggero.

Lo stesso, accompagnato in Questura per gli adempimenti, deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione; poichè manifestava sintomi riconducibili all’abuso di sostanze alcoliche, sanzionato per manifesta ubriachezza.

Il veicolo veniva, pertanto, restituito al legittimo proprietario.