Litiga con l’ex fidanzato della figlia e gli rompe un braccio

Dopo una violenta lite ha aggredito l’ex fidanzato della figlia ferendolo in modo non grave a un braccio con un’arma da taglio.

Durante la colluttazione il malcapitato ha riportato anche la frattura dell’arto.

Il fatto è accaduto ieri sera a Galatina, in provincia di Lecce. L’uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per lesioni personali.

A quanto si è appreso, i due ex fidanzati, lui 35 anni, lei 28, erano andati a cena per cercare probabilmente di riallacciare la relazione sentimentale ma in auto avrebbero iniziato a litigare.

A quel punto la donna avrebbe chiamato il padre al cellulare dicendogli di andare a prenderla alla stazione ferroviaria di Galatina.

Qui la discussione tra i due uomini sarebbe ben presto degenerata: dalle parole avrebbero cominciato a picchiarsi con il 35enne che ha avuto la peggio.

Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Tricase, il ragazzo è stato sottoposto alle cure dei sanitari e poi dimesso.

Aggredisce la ex e il nuovo compagno con una mazza

Un 34enne di Maglie, in provincia di Lecce, è finito agli arresti domiciliari per avere aggredito, con una mazza da baseball, il nuovo fidanzato della sua ex che, nella stesso occasione, ha schiaffeggiato più volte.

Ad arrestarlo è stata la polizia con le accuse di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento.

All’arrestato è stato applicato il braccialetto elettronico.

Secondo quanto accertato dalle indagini della polizia, partite dopo la denuncia della coppia aggredita, il 34enne lo scorso 12 agosto ha fatto irruzione in casa della ex armato con una mazza da baseball con cui ha colpito il nuovo compagno della donna e alcuni oggetti distruggendoli.

Quando la vittima è rimasta a terra sanguinante si è avvicinato alla ex schiaffeggiandola più volte.

A quel punto la donna si è rifugiata in camera da letto, chiudendo la porta a chiave.

Ma l’aggressore le ha intimato di uscire per accompagnare il fidanzato in ospedale, conscio della gravità delle ferite che lui stesso gli aveva procurato.

La donna è quindi riuscita a portare il suo nuovo compagno al pronto soccorso per farlo medicare.

Rimasto solo in casa, il 34enne si è appropriato di 120 euro trovati sul tavolo ed è fuggito.