Lusciano. Parcheggio in viale Liberta: insorge Italia Viva

Qualche giorno fa il Comune di Lusciano ha approvato il progetto per la realizzazione di un’area parcheggio a raso in viale della Libertà.

Tale area sarà ceduta al Comune dalla proprietaria, nell’ambito di un permesso di costruire convenzionato. Il costo dell’intervento – come riporta l’atto firmato dal Responsabile del settore tecnico, Nicola Costanzo, è pari a 11.593,03 euro e sarà decurtato dagli oneri di urbanizzazione.

La convenzione regolerà i rapporti tra Comune e la proprietaria, come previsto dalle delibere consiliari.

Sul caso è intervenuto il coordinamento cittadino di Italia Viva Lusciano.

“È noto che le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico – privato con i quali un’amministrazione locale realizza esclusivamente con finalità istituzionale, nel corretto esercizio del potere ampiamente discrezionale e di espressione massima della politica, per la pianificazione del territorio. Se il monitoraggio evidenzia criticità, l’indirizzo politico deve essere flessibile e aperto a modifiche per adattare il progetto alle nuove necessità emergenti, decidendo, eventualmente, di dare priorità alla costruzione di strutture pubbliche o spazi verdi per favorire l’integrazione sociale e la qualità della vita”.

“In sintesi, l’indirizzo politico è fondamentale perché guida la visione generale del territorio e ne stabilisce gli obiettivi strategici determinando a come saranno allocate le risorse e la gestione delle strutture nel lungo termine”.

‘MARINIELLO POCO RESPONSABILE’

“Purtroppo, l’amministrazione di Lusciano guidata dal sindaco Giuseppe Mariniello sta dimostrando di non essere disposta ad assumersi le responsabilità agli indirizzi politici che possono modificare regolamenti urbanistici per facilitare la realizzazione di nuove infrastrutture o migliorare la gestione delle aree standard al fine di migliorare la vivibilità dei luscianesi”.

“Infatti, un’amministrazione di qualità prevede e studia meccanismi per valutare l’impatto delle aree standard realizzate e la loro capacità di rispondere alle esigenze della cittadinanza”.

“Purtroppo il sindaco Giuseppe Mariniello da vero ‘Ponzio Pilato’: decide di demandare all’ufficio lavori pubblici per gli adempimenti tecnico – burocratici per la realizzazione di aree standard, come nel caso, di un progetto a confine con viale della Libertà, una strada a scorrimento veloce e traffico sostenuto, di un parcheggio a raso. Senza dimenticare la situazione finanziaria delle nostre casse comunali”.

“Noi di Italia Viva chiediamo al sindaco Mariniello di prendersi le responsabilità politiche evitando di fare da ‘Ponzio Pilato’ e autoesonerarsi da qualsiasi scelta politica rimandando al tecnico comunale per le trasformazioni delle aree standard”.

“Chiediamo al sindaco Mariniello che, prima di avviare qualsiasi processo di trasformazione delle aree standard, il comune dovrebbe organizzare consultazioni aperte con i cittadini e dove i residenti possano esprimere opinioni e bisogni specifici. In questo modo si può creare un dialogo continuo tra cittadini e amministratori, garantendo una gestione più partecipata e trasparente”.