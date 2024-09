Malore in classe: morto studente 14enne

Un ragazzo di 14 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in classe. È accaduto a Fano, all’istituto Olivetti.

Il quattordicenne era uscito dall’aula per recarsi in bagno dicendo di sentirsi male e al rientro si è accasciato a terra privo di sensi, davanti ai compagni di classe.

Sul posto, oltre ai genitori dello studente, i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane anche con il defibrillatore, ma il tentativo è risultato vano.

Alcuni compagni di classe turbati dalla morte del compagno sono tornati a casa con i propri genitori.

Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso e ricostruire l’accaduto.

Cade dal secondo piano della scuola, grave uno studente

Uno studente dell’istituto Pantaleo di Torre del Greco è caduto questa mattina, per cause ancora da accertare, da un’aula posta al secondo piano della sede centrale della scuola, in via Cimaglia.

Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e agenti di polizia municipale, mentre un’ambulanza ha trasportato il ragazzo – del quale non è ancora nota l’età – all’Ospedale del Mare: il giovane avrebbe numerose fratture e sarebbe in gravi condizioni.