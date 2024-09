Manca l’infermiere sull’ambulanza, ci va il direttore sanitario

Sull’ambulanza manca l’infermiere per un trasferimento di urgenza in un altro ospedale e così al suo posto sale il direttore sanitario.

È accaduto all’ospedale di Polla, nel Salernitano.

Protagonista il dottore Luigi Mandia che è andato in soccorso di una paziente bisognosa di un intervento chirurgico urgente non praticabile nel nosocomio del Vallo di Diano per la carenza da qualche giorno del personale medico chirurgico.

E così il dottore Mandia non ha esitato a salire sull’ambulanza come ‘infermiere’ e ad accompagnare personalmente il paziente all’ospedale di Oliveto Citra.

“È stata una scelta dettata dall’urgenza della situazione e dalla consapevolezza che ogni minuto era prezioso – ha poi spiegato Mandia – in questi momenti il ruolo non conta, ciò che conta è il bene del paziente”.

La vicenda ha messo in luce ancora una volta le difficoltà in cui versa l’ospedale di Polla con reparti al collasso per la mancanza di personale medico ed infermieristico.

Nella giornata di domani si terrà a Polla, su iniziativa del sindaco Massimo Loviso, una riunione con altri sindaci per trovare una soluzione al fine di riattivare in tempi brevi il reparto di chirurgia dell’ospedale che serve una utenza di circa 60mila persone provenienti dal Vallo di Diano, dalla Valle del Tanagro e dagli Alburni.