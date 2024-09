È morta Paola Marella

È morta a 61 anni Paola Marella, architetto e conduttrice tv diventata nota per le trasmissioni ‘Vendo Casa Disperatamente’ e ‘Cerco Casa Disperatamente’ su Real Time.

Negli ultimi anni aveva condotto poi anche la trasmissione ‘Un sogno in affitto’ su Sky Uno. Paola, lascia il figlio Nicola.

Nata a Milano, frequenta il liceo classico e si laurea nel 1988 in “Architettura degli Interni” presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Intraprende la carriera di agente immobiliare come dipendente in un gruppo che all’epoca gestiva frazionamenti immobiliari. Dopo qualche anno, questa realtà ha avuto alcuni problemi così, nel 1993, apre una società insieme alla Direttrice Vendite del gruppo per cui lavorava a quel tempo.

Nel 2007 entra a far parte della famiglia di Discovery, in quella di Sky e di La7 come volto televisivo di programmi di settore che mettono in luce la passione per le materie studiate, dall’architettura al design.

Paola Marella aveva parlato del tumore in un’intervistata da Panorama nel 2021: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva però oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.