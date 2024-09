Napoli Basket, pronto l’esordio a Pistoia

Esordio di campionato in trasferta per la S.S. Napoli Basket che affronta domani, nella prima giornata del campionato di Serie A, l’Estra Pistoia.

L’incontro si disputerà alle ore 19:00 al PalaCarrara.

Gli azzurri, che hanno ben figurato la scorsa settimana contro la quotata Virtus Bologna nella semifinale della Supercoppa Frecciarossa, proveranno a sfatare il tabù Pistoia.

Nella scorsa stagione infatti la formazione toscana si impose di misura in entrambe le partite di campionato nei confronti del Napoli Basket vincendo la partita di andata al PalaCarrara con il punteggio di 81-76 e sbancando la Fruit Village Arena nella gara di ritorno 93-95 al termine di un incredibile over time.

Arbitreranno l’incontro: Lanzarini, Galasso e Pepponi.

Per Igor Milicic, coach della S.S. Napoli Basket, “è la prima partita di questo campionato e per noi è davvero molto importante. Giochiamo in trasferta e questo già rende la gara una grossa sfida. Vogliamo disputare una partita solida applicando in campo le nostre regole e mettendo in pratica quei dettagli sui quali abbiamo lavorato in questo periodo. Siamo pronti fisicamente e non vediamo l’ora che abbia inizio questa stagione”.

La gara Estra Pistoia – Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN.

Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.