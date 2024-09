Napoli Femminile, debutto casalingo contro l’Inter

Dopo il debutto stagionale (vittoria di misura della Fiorentina al Viola Park per 1-0) e il passaggio agli ottavi di Coppa Italia grazie al successo delle azzurre per 5-2 contro la Vis Mediterranea, il Napoli Femminile si appresta a riaprire le porte dello stadio Piccolo di Cercola domenica 15 settembre alle ore 15 per la gara casalinga contro l’Inter, valevole per la 2° giornata di Serie A Femminile eBay.

Ingresso gratuito anche quest’anno per i tifosi azzurri e tante novità per la squadra di mister Salvatore Mango che questa settimana ha accolto anche l’ultimo acquisto Cecilie Sandvej, difensore classe ’90 con lunga esperienza internazionale tra Germania, Inghilterra e Francia.

Queste le prime parole della danese: “Sono davvero felice di essere a Napoli. Credo che con la rinnovata struttura societaria si apra un nuovo capitolo per il calcio femminile in questa città e sono davvero entusiasta di prenderne parte. Questa squadra ha davvero tanto potenziale e non vedo l’ora di vedere questa stagione dove ci porterà.”

Azzurre reduci, come menzionato, dal primo successo stagionale nel derby con la Vis Mediterranea: successo che ha determinato il passaggio agli ottavi di Coppa Italia nei quali la squadra di capitan Di Marino e compagne incontrerà la Sampdoria. In gol per le partenopee Banusic, Martinovic, Sciabica, Pettenuzzo e Moretti.

Partita sicuramente sfidante quella che attende domenica il Napoli Femminile, che però hanno una gran voglia di portare a casa la migliore prestazione possibile davanti al pubblico di casa.

L’Inter del nuovo tecnico Piovani arriva da un’importante prestazione contro la Sampdoria, superata per 5-0.