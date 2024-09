Dopo la sconfitta della prima giornata a Verona, il Napoli di Antonio Conte ha preso a volare, e a Cagliari ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato, servendo un poker di reti (senza subirne) alla squadra sarda, che comunque non meritava un passivo così pesante, viste anche le parate di Meret.

A segno Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno.

Ora i partenopei, dopo il pareggio dell’Inter a Monza, sono in vetta alla classifica.

In mezzo – dopo la sospensione al 27′ per i momenti di tensione sugli spalti, a seguito del lancio di fumogeni da parte dei tifosi ospiti verso il pubblico della Curva sud e di bombe carta dall’altra parte degli ultras di casa – anche il Cagliari.

Un’ora a stringere i denti, però. Il risultato è diventato rotondo solo tra il 65’e il 70′ quando Kvaratskhelia e Lukaku sono entrati davvero in azione e hanno iniziato a scambiarsi favori.

Prima assist del georgiano per il belga, poi l’ex Roma ricambia per il numero 77.

Uomo del match però è Lukaku, autore dell’assist per il primo fortunoso gol di Di Lorenzo.

Con Meret sul podio insieme a Kvara e Lukaku. E quando il portiere non si salva da solo, lo salva la traversa.

Napoli: Conte, ‘terza vittoria di fila obiettivo raggiunto’

“Tutti ci chiedevano la terza vittoria consecutiva, che mancava da un anno e mezzo. E questo obiettivo è stato raggiunto. In una partita per niente facile: Cagliari è una buonissima squadra, vincere qui non era scontato”.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, l’ha vista così: “Abbiamo iniziato bene, poi dopo l’interruzione della gara loro si sono galvanizzati, noi ci siamo impauriti. L’ho detto nell’intervallo: dobbiamo fare il secondo gol. E l’abbiamo fatto. Dimostrando anche che dobbiamo sporcarci le mani ma che sappiamo anche giocare e mettere in difficoltà gli avversari”.

Meret? “Ha giocato con la febbre- ha detto Conte- è un ragazzo perbene, bravo, merita la fiducia che nessuno gli ha mai tolto”.

Contento anche Di Lorenzo: “Partita difficile, siamo stati bravi a calarci nella partita, poi forse a causa dell’interruzione abbiamo perso il ritmo. Ma è arrivata la vittoria”.

Di Lorenzo bravo a calmare i tifosi: “Sono cose che non devono succedere- ha detto- deve contare di più quello che conta in campo non fuori. Poi la situazione si è calmata”.

Lukaku? “L’ho fortemente voluto non solo a Napoli- ha detto- ma anche quando non ero in Italia: non è al top sia chiaro, ma si è già inserito bene anche nel gruppo”.

Lukaku: ‘Meret ci ha salvato, ora avremo solo finali’

“Meret ha salvato la squadra contro il Parma e anche oggi, è importante avere un portiere di questa qualità così noi attaccanti dobbiamo solo pensare a buttarla dentro come oggi”.

Lo ha detto, dai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku parlando ‘a caldo’ al termine di Cagliari-Napoli.

“La cosa più importante sono le vittorie – dice ancora l’attaccante belga -, dobbiamo continuare così, da qui a fine stagione giocheremo solo finali. Ora ci riposiamo verso la prossima battaglia”.