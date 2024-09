Non vuole rispettare il turno e schiaffeggia un medico del pronto soccorso. Poi aggredisce guardia giurata: 32enne denunciata dai Carabinieri.

Accade nel pomeriggio di ieri: la giovane dottoressa del Pronto Soccorso del Cardarelli aggredita da una donna che era entrata nella struttura senza averne necessità.

La donna lamentava che nella giornata precedente, nel corso di un precedente accesso, non era stata sottoposta ad un particolare esame che, secondo la sua opinione, sarebbe stato fondamentale per valutare il suo stato di salute.

La dottoressa aggredita, un medico specializzando che con passione e dedizione ha scelto di recente di lavorare al Pronto Soccorso del Cardarelli, è stata oggetto dell’aggressione in quanto è stata la prima persona in camice incontrata dalla donna nell’accedere alla struttura.

La donna, immediatamente dopo, ha aggredito anche il personale della sicurezza intervenuto in difesa del medico.

Sul posto sono giunti i Carabinieri nell’ambito dei servizi predisposti per scoraggiare le aggressioni.

I militari dell’Arma hanno identificato la donna e denunciato il suo comportamento all’Autorità Giudiziaria. Le due vittime sono ricorse a cure mediche.

LA NOTA DEL CARDARELLI

“Aggredire medici, infermieri e personale sanitario significa di fatto negare il futuro a questa terra, trasformare la passione in disillusione. La sanità in Italia è pubblica e gratuita eppure c’è un prezzo da pagare sempre più alto per chi invece è in prima linea e ci lavora”, fa sapere Antonio d’Amore, direttore generale del Cardarelli.

“Questo non è più tollerabile, tanto è vero che il nostro ospedale è stato uno dei primi in Italia ad adottare un protocollo operativo in base al quale l’Azienda ospedaliera si fa direttamente carico della denuncia presso le autorità giudiziarie. Stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per fronteggiare la violenza sui sanitari, non lasceremo soli medici, infermieri ed operatori sanitari che vengono ripagati con la violenza per la propria disponibilità e le proprie competenze”.

Già nella giornata di domani il direttore generale incontrerà la dottoressa aggredita per portarle la propria solidarietà e quella dell’intero ospedale.

Da mesi l’Azienda ospedaliera ha attivato una serie di misure finalizzate a contrastare le aggressioni al proprio personale.