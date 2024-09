Ospedale Caserta, tavolo tecnico per confronto incarichi di funzioni

Una nota della direzione dell’dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta indirizzata alle sigle sindacali FIALS, Nursind, Nursing UP sull’esito del tavolo tecnico sul confronto degli incarichi di funzioni.

Ecco il testo:

Come concordato nell’ultimo incontro sindacale del 16 luglio 2024, il giorno 30 luglio 2024 si teneva il primo incontro del Tavolo Tecnico Ristretto alla presenza dei Rappresentanti Aziendali di codeste Sigle Sindacali sottoscrittrici di contratto, discutendo dell’ipotesi di Mappatura di incarichi precedentemente trasmessa dall’Azienda alle Organizzazioni Sindacali. Il Tavolo si aggiornava al 27 agosto 2024, data entro la quale le Organizzazioni Sindacali avrebbero dovuto formalizzare quanto osservato e/o proposto nell’ultimo incontro del 30 luglio.

Contrariamente a quanto condiviso, in data 31 luglio 2024 le Organizzazioni Sindacali FIALS, NURSIND e NURSING UP facevano pervenire istanza con esplicita richiesta alla Direzione Sanitaria di riformulare una nuova mappatura degli incarichi ritenendo di aver fornito nell’incontro precedente “utili elementi di riflessione per una rivisitazione di una nuova mappatura”.

In ottica collaborativa e di confronto, in accoglimento di tale nota e di quanto proposto dalle altre Organizzazioni Sindacali, l’Azienda in data 12 agosto 2024, con nota protocollo 24161, trasmetteva la nuova mappatura degli incarichi, con un ampliamento del numero degli stessi.

Con nota del 21 agosto 2024 le OO.SS., FIALS, NURSIND e NURSING UP inoltravano una proposta di mappatura degli incarichi che, nella sostanza, trovava già corrispondenza nella mappatura trasmessa dall’Azienda con nota protocollo 24161, avendo recepito l’Azienda quanto verbalmente già anticipato nella seduta del 30 luglio 24.

Tale nota sarebbe stata oggetto comunque di ulteriori chiarimenti nella seduta prevista per il 27 agosto 2024.

In data 26 agosto 2024 l’Organizzazione CISL FP, nel prendere atto della riformazione degli incarichi fatta dall’Azienda, invitava la stessa ad una allocazione di un incarico già previsto in una struttura diversa.

In data 27 agosto 2024 l’Azienda nel prendere atto della richiesta di rinvio dell’incontro presentata dalle OO.SS. FIALS, NURSIND e NURSING UP, prontamente provvedeva ad aggiornare lo stesso alla nuova data del 3 settembre 2024 alle ore 14:00.

In data 28 agosto 2024, le stesse Organizzazioni Sindacali, in modo pretestuoso, comunicavano “la non partecipazione ad alcun incontro se in via prioritaria non si provvedeva all’ assegnazione del DEP”.

All’incontro del 3 settembre 2024 risultavano presenti per l’Azienda il Direttore Generale, il Direttore Sanitario il direttore UOC OPSOS il direttore UOC GRU ed il SITRA e per le OO.SS solo CGIL CISL FP e UIL FPL, che confermavano la disponibilità ad un confronto costruttivo nell’ottica di efficientare i servizi aziendali e dare esecuzione all’atto aziendale.

Il Direttore Generale nel prendere atto dell’assenza all’incontro delle tre organizzazioni sindacali FIALS, NURSIND e NURSING UP e del loro comportamento non incline a un confronto costruttivo, con l’unico obiettivo di far ritardare ulteriormente la pianificazione aziendale, ha ricordato inoltre ai presenti la motivazione della mancata sottoscrizione della contrattazione integrativa dovuta ai chiarimenti richiesti dal Collegio Sindacale in ordine ad una comunicazione/denuncia loro trasmessa, unitamente alla Corte dei Conti, da parte del NURSING UP dove si paventavano ingiustificate e pretestuose motivazioni in ordine a presunte irregolarità nella costituzione dei fondi.

Al riguardo è stato precisato dal Direttore Generale che all’esito della presa d’atto da parte del Collegio dei chiarimenti ricevuti, la sottoscrizione della contrattazione sarà portata all’ordine del giorno dei prossimi incontri sindacali.

Premesso tutto quanto sopra, valutando conclusi i lavori del Tavolo Tecnico ristretto si comunica che nella prossima seduta di incontro sindacale sarà posto all’ordine del giorno la definizione del confronto ex art 6 CCNL in merito alla mappatura degli incarichi di funzione.