Ospedale chiuso, corsa tra nosocomi: bimbo nasce prematuro in 118: è grave

Una donna al sesto mese di gravidanza ha partorito all’interno di un mezzo del 118 mentre da Ceglie Messapica veniva trasportata dai medici all’ospedale Perrino di Brindisi.

Il piccolo si trova ora ricoverato nel reparto Utin dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in gravi condizioni.

E’ accaduto lo scorso sabato 14 settembre.

I medici dell’Utin (Unità di terapia intensiva neonatale) lo hanno preso in carico e intubato.

Ben presto si è reso necessario il trasferimento a Lecce in quanto, dal luglio dello scorso anno, per carenza di personale, al Perrino sono stati sospesi i ricoveri dei neonati con età gestazionale al di sotto delle 34 settimane, i quali, come da disposizioni della Asl brindisina, devono essere presi in carico dal Centro Hub del Fazzi di Lecce.

Non è chiaro se il neonato poteva essere condotto all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, a circa 15 chilometri da Ceglie Messapica, dotato di un reparto di Ginecologia e ostetricia (ma non di Utin) per tentare di stabilizzarlo.

Fatto sta che l’ambulanza del 118 è stata indirizzata a Brindisi, distante quasi 50 chilometri dal luogo di nascita.

Tragitto che può essere coperto in circa 40 minuti.

I genitori (la neomamma è stata dimessa nelle scorse ore, ndr) sono ora col fiato sospeso dopo il drammatico peregrinare da Ceglie Messapica fino a Lecce, passando per l’ospedale di Brindisi.