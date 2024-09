“Andate via sbirri di merda, non vi avvicinate perché vi ammazzo”. Sono le minacce rivolte da un parcheggiatore abusivo di 41 anni, marocchino, aggredendo due agenti delle Volanti della Questura di Catania che lo volevano identificare e che, per portarlo alla calma, costretti a utilizzare il teaser.

Nonostante la pistola a impulsi elettrici l’uomo ha continuato a inveire contro i poliziotti, colpendo uno di loro con un pugno alla spalla.

Il 41enne, ha continuato a dare in escandescenza anche nel momento di salire sull’auto della Polizia, danneggiandola: arrestato per violenza, minacce, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

L’uomo condotto in carcere.

Un secondo parcheggiatore abusivo che era presente in piazza Turi Ferro è riuscito a fuggire.

Polizia sanziona parcheggiatori abusivi, uno con 40 chiavi auto

Un paio di mesi fa – sempre a Catania – in via Santa Maria La Grande, un parcheggiatore abusivo che faceva parcheggiare le auto in doppia e tripla fila, facendosi poi lasciare le chiavi dei veicoli dai proprietari che si allontanavano.

La Polizia ha trovato circa una ventina di auto in sosta irregolare.

Poco dopo, rintracciato l’uomo di 50 anni che era in possesso delle chiavi di 40 di autovetture che erano in sosta nella zona.

L’uomo sanzionato amministrativamente in quanto sorpreso a esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo: denunciato anche per l’inosservanza al Dacur poiché beccato, tra le altre, proprio la frequentazione di quella via.

Successivamente, tornati in piazza Europa, di fronte a un bar, dopo una segnalazione al 112 sulla la presenza di due parcheggiatori molesti, gli agenti hanno rintracciato e identificato due pregiudicati catanesi di 22 e 23 anni, che sono stati sanzionati amministrativamente