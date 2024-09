Un grande pezzo di balcone è caduto da Palazzo Filomarino via Benedetto Croce Napoli, per pochi centimetri non colpiva una passante.

“Siamo stati fortunati, ma non possiamo contare sulla fortuna. La sicurezza dei cittadini deve essere garantita”, sottolinea la Muscarà. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito, ma, aggiunge, l’incidente richiama l’urgenza di un piano di manutenzione ordinaria per il Centro Storico.

“Da tempo sollecitiamo interventi per edifici come Palazzo Filomarino, un patrimonio culturale in pericolo. Non possiamo continuare a correre gli stessi rischi come giustamente ha denunciato il consigliere Di Stasio (unica voce udibile di una municipalità impalpabile). Ricordiamo la tragedia del giovane che perse la vita per il crollo di un edificio. Stiamo assistendo allo sbriciolamento della città”.

La consigliera conclude: “Il Centro Storico non può essere abbandonato all’incuria. Serve un impegno immediato dalle istituzioni per prevenire altre tragedie”.