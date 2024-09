Al ‘Bisceglia’ davanti alla solita splendida cornice di pubblico finisce in parità il big match tra Real Normanna ed Ercolanese.

I granata tengono il comando del gioco per tutta la gara, pagano anche un piccolo ‘dazio’ con la sfortuna e non riescono a portare via i tre punti in palio.

Esposito e compagni ci provano in ogni modo, sfiorando più volte il raddoppio ma nel finale la squadra di Ambrosino (alla sua prima gara con i vesuviani) si è chiusa dietro negando ogni tipo di spazio.

Adesso testa al nuovo derby casertano: si gioca la prossima domenica pomeriggio contro il Gladiator.

PRIMO TEMPO. Al quarto d’ora il primo tiro che impensierisce il portiere della Real Normanna con Malafronte, pallone deviato in angolo.

Si fanno vedere anche i normanni con Cestrone che in diagonale non riesce a trovare l’angolo giusto.



Al 22’ ci prova ancora l’Ercolanese, sempre con Malafronte che viene lanciato in velocità ma è tempestiva l’uscita di Poerio che allontana il pericolo. Ancora i napoletani poco dopo col colpo di testa di Celiento che sfiora l’incrocio.

L’Aversa capisce che deve alzare il ritmo del gioco e al 26’ va vicinissima al gol: azione confusa in area di rigore, pallone che arriva sui piedi di De Rosa che a botta sicura calcia con violenza ma Maiellaro respinge coi piedi.

Il Ninja Esposito ci prova pure lui con un bel tiro a giro ma il numero uno ospite nega ancora la gioia ai granata. Proprio allo scadere Riccio con un tiro a giro spettacolare sigla lo 0-1.

Al 45’ rigore per la Normanna per atterramento di Marzano (giallo a Di Nunzio). Dal dischetto Esposito non sbaglia: Maiellaro intuisce ma non può nulla. Si torna negli spogliatoi sull’1-1.

SECONDO TEMPO. Subito un brivido per il portiere dell’Ercolanese: tiro di Cestrone che fa la barba al palo ed esce fuori.

Al minuto 65 la Real Normanna ha l’occasione d’oro per passare avanti: scambio da applausi tra Esposito e Serrano, poi palla per Cestrone che mette al centro sempre per Serrano con l’attaccante che calcia di prima intenzione con la sfera che però si stampa sulla traversa e poi va alta.

Gara molto spezzettata, l’Ercolanese prova a lavorare anche sui nervi ma a 13 dalla fine nuova occasione nitidissima per la squadra di Sanchez: Esposito trova Caso Naturale, l’attaccante supera con un pallonetto il portiere Maiellaro ma un difensore compie un intervento prodigioso che salva il pareggio. Il risultato non cambia più, finisce 1-1.

REAL NORMANNA: Poerio, Sieno, Pantano (44’ st Lagnena), Di Girolamo, Cestrone (30’ st Severino), Marzano (48’ st Pragliola), Esposito, Serrano, Fontanarosa, De Rosa (23’ st Caso Naturale), Martone (23’ st Sequino). A disp.: Merola, Nocchiero, Delli Paoli, Russo. All. Sanchez

ERCOLANESE: Maiellaro, Balzano, Esposito Gi., Acunzo, Di Nunzio, Riccio (31’ st Avella), Pellecchia (23’ st Ciccarelli), Costantino, Malafronte (42’ st Esposito Grazie), Esposito A., Celiento (40’ st Carnicelli). A disp.: Di Benedetto, Di Cristofaro, Mele, Tarascio, Giacco. All. Ambrosino

TERNA ARBITRALE: Pagnotta di Nocera Inferiore (Infante di Castellammare di Stabia e Carrozza di Battipaglia)

MARCATORI: 44’ pt Riccio (E), 46’ pt Esposito (RN) su rig.

NOTE: Ammoniti Di Nunzio (E), Fontanarosa, Marzano (RN). Recupero 2’ pt, 5’ st