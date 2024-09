La Sessana con un Signorelli super riesce a fermare la Real Normanna.

Al ‘Galasso’ di Cancello ed Arnone vincono gli aurunci (2-0) con un gol per tempo.

I ragazzi di mister Sanchez ci provano in ogni modo ma i padroni di casa hanno praticamente issato un muro davanti alla porta, facendo poi male con due magie del suo numero 11 (un bolide dalla distanza e poi una rovesciata).

Aversa torna a casa con zero punti ma bisogna subito riaccendere l’entusiasmo per riprendere la corsa: domenica prossima c’è il big match con l’Ercolanese.

PRIMO TEMPO. Ritmi blandi, poche emozioni e zero occasioni da gol fino al minuto 11 quando si fa vedere la Sessana con Capone che chiude una buona azione aurunca con un preciso diagonale che Poerio battezza fuori e che infatti esce di pochi metri.

Al 20’ – all’improvviso – la gara si sblocca: la Real Normanna recrimina per un presunto fallo a centrocampo, l’azione continua e la sfera finisce sui piedi di Signorelli che lascia partire un bolide che si insacca tra portiere e palo per l’1-0 dei ragazzi di Illiano. Altri 4 minuti e ancora i padroni di casa con Capone, questa volta Poerio fa buona guardia.

A questo punto prova a caricarsi la squadra sulle spalle il ‘Ninja’ Esposito che ci prova con un tiro cross deviato in angolo da Scolavino al 35’ e poi al 40’ con un ‘cucchiaio’ che però supera la trasversale.

SECONDO TEMPO. Per trovare il primo tiro della ripresa bisogna arrivare al 60’ con la Sessna che ci prova dalla lunga distanza con D’Abronzo che non trova lo specchio. L’occasionissima per l’Aversa arriva al minuto 67 quando Di Girolamo mette al centro un cross invitante per la testa di Caso Naturale, l’attaccante ci prova ma è di poco fuori.

Forcing normanno: Guarracino da ottima posizione viene fermato da un difensore avversario subito dopo aver calciato. Aversa a trazione anteriore: cinque attaccanti con Cestrone e Serrano che si uniscono a Guarracino, Esposito e Caso Naturale.

Al 73’ la Sessana raddoppia: capolavoro balistico di Signorelli che in rovesciata supera Poerio e va a festeggiare sotto la curva dedicata ai tifosi aurunci. E’ 2-0. Reazione immediata dei normanni: Guarracino ci prova con un ottimo destro, Scolavino compie un miracolo e nega il gol. Ci prova anche Esposito per la Normanna ma c’è ancora il portiere della Sessana che mette in angolo.

Le dichiarazioni del presidente Vincenzo Del Villano

Il mister Luigi Sanchez commenta la gara

Le parole del direttore generale Giovanni Buonamano

IL TABELLINO

SESSANA: Scolavino, Pollio, Calone (dal 27’ st Carannante), Rinaldi, Battaglia, Viglietti, Panaro (dal 46’ st Di Martino), D’Abronzo, Pisani (dal 37’ st De Marco), Verde (dal 46’ st Costigliola), Signorelli (dal 40’ st Esposito). A disp.: Marra, Musella, Di Martino, Pisani. All. Illiano

REAL NORMANNA: Poerio, Sieno (dal 33’ st Severino), Pantano (dal 33’ st Lagnena), Di Girolamo, Marzano (dal 12’ st Serrano), Esposito, Guarracino, Fontanarosa, Sequino (dal 25’ st Cestrone), De Rosa (dal 25’ st Delli Paoli), Caso Naturale. A disp.: Merola, Martone, Pragliola, Russo. All. Sanchez

TERNA ARBITRALE: Alessandro Pio Carpentiere di Barletta (Basile di Benevento e Orazio di Frattamaggiore)

MARCATORI: 20’ pt, 27’ st Signorelli (S)

NOTE: Spettatori 500 circa. Ammoniti D’Abronzo, Esposito (S) e mister Illiano (S). Recupero 0’ pt, 8′ st