Ritrovato il dispositivo salvavita rubato in via Diaz

Riitrovato il macchinario salvavita rubato lunedì scorso alla piccola Vittoria. Il furto era avvenuto sotto casa della piccola, a Portici, nel Napoletano.

Qualcuno, approfittando di un momento di distrazione, aveva sottratto il borsone contenente il macchinario proprio davanti casa di Vittoria.

Fortunatamente, grazie alla fondamentale collaborazione di un cittadino, il borsone è stato ritrovato e i carabinieri lo hanno restituito alla famiglia.

“Sono felice che questa storia abbia avuto un lieto fine. Mi ero immediatamente occupato della vicenda e subito, in modo spontaneo, grazie ai tanti cittadini per bene della nostra regione, era partita una catena di solidarietà”, scrive Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

“In tanti erano pronti a donare qualcosa per poter ricomprare quello che era stato rubato. Per fortuna non è stato necessario e la piccola ha potuto avere accesso alle cure per lei necessario. Questo felice epilogò però non metta la parola fine alla vicinerà”.

“Il ladro va individuato e deve essere punito. Stiamo parlando di una persona che, in maniera cosciente, ha rubato a una famiglia in difficoltà, colta in un momento di distrazione mentre aiutava la figlia a tornare in casa. Un soggetto pericoloso che certamente non può essere lasciato a piede li ero”.