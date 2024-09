San Gennaro è più amato a New York che a Napoli. Infatti, domani, a Little Italy, inizia la 98esima edizione dei festeggiamenti che dureranno 11 giorni fino al 22 settembre.

Il culto di San Gennaro è ritenuto talmente importante che la festa a lui dedicata si svolge puntualmente ogni anno, a partire dal 1926, dunque da quasi un secolo, e va avanti per quasi due settimane e non unicamente nella giornata del 19 settembre.

LA STORIA DI SAN GENNARO A NYC

A cavallo del XX secolo, quando gli immigrati italiani si stabilirono sul lato inferiore est di Manhattan, ogni regione si stabilì su una strada diversa. I napoletani in quella di Mulberry Street.

Nel 1926, mantenendo le loro tradizioni napoletane, decisero il giorno di festa per il loro santo patrono e protettore di Napoli, San Gennaro che continua anno dopo anno.

E’ un qualcosa che è diventato ormai e per decenni non solo un’icona di New York, ma un evento di 11 giorni di fama mondiale che si estende per 11 isolati del quartiere Little Italy.

Per generazioni questa festa è sempre stata una parte importante del quartiere non solo rappresentando il Santo stesso, ma anche rappresentando gli antenati, la cultura e le tradizioni.