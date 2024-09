Gennaro Sangiuliano si presenta in tv davanti agli italiani per chiedere scusa e per annunciare la sua intenzione di andare avanti a guidare il ministero della Cultura.

Il ministro, emozionato, va in tv, al Tg1, per un’intervista esclusiva di circa 20 minuti in onda in coda all’edizione delle 20, e si scusa con le persone a lui care e coinvolte nella vicenda: la premier e il governo tutto,” per l’imbarazzo”, i suoi collaboratori ma soprattutto la moglie, “una persona eccezionale”.

“Mi pesa parlarne ma sì, avevo un rapporto di tipo affettivo con la dottoressa Boccia”. Lo ha detto, nell’anteprima dell’intervista rilasciata al direttore del Tg1, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ma, ha aggiunto mostrando ricevute, “Non sono ricattabile perché, lo riaffermo, mai un euro del ministero è stato speso per la dottoressa Boccia. Ho pagato io sulla mia carta di credito personale”.

FELTRI: SANGIULIANO SI È FATTO FOTTERE DALLA PUCCHIACCA

Anche Vittorio Feltri si pronuncia sul caso del momento. L’editorialista de il Giornale conosce molto bene il ministro Sangiuliano, suo vicedirettore quando fondò Libero “persona veramente squisita” dice nel video sul sito del Giornale, dove commenta lo scandalo che ha fatto infuriare anche il Presidente del Consiglio.

“Bisogna stare molto attenti- afferma Vittorio Feltri- cosa è successo con questa bella ragazzotta… quando un uomo e una donna stanno vicino, e si avvicinano e si avvicinano… finiscono a letto”. “Normale, per l’amor di Dio, ma bisogna stare molto attenti, perché quando una donna la porti a letto non la puoi portare anche in ufficio, sennò è un casino, perché le donne confondono l’ufficio con il letto e quindi pretendono anche di comandare”.

“Ed è successo uno scandalo. Conosco Sangiuliano, persona squisita di primo livello, ma anche lui si è fatto fottere dalla pucchiacca come dicono a Napoli, e mi dispiace”.

(Dire)