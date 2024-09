Squadra di Eccellenza a Lusciano: plauso di Italia Viva

“Desideriamo esprimere le nostre più sentite congratulazioni all’assessore allo sport Luigi Abate per l’incredibile impegno professato durante un incontro pubblico in presenza del sindaco di Lusciano Giuseppe Mariniello, del sindaco di Trentola Ducenta Michele Apicella e dell’assessore comunale di Aversa dott.ssa Olga Diana, nel voler portare una squadra di calcio di Lusciano iscritta nel campionato di eccellenza a disputare le partite di campionato nel nostro stadio comunale”.

E’ quanto dichiara il coordinamento cittadino di Italia Viva, guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Grazie alla passione e alla visione di Abate, la nostra città avrà così l’opportunità di ospitare eventi di grande rilievo, in modo tale, a far crescere il movimento sportivo e offrendo ai nostri giovani nuovi orizzonti di ispirazione”.

“Questo traguardo, per noi di Italia Viva, non solo rappresenterà un grande successo e visibilità per la nostra città, ma anche una straordinaria opportunità per promuovere i valori dello sport e rafforzare il senso di comunità. Da precisare che, al momento, la società in questione, usa lo stadio comunale di Trentola Ducenta”.

“Nel frattempo, purtroppo, chiediamo all’assessore Abate di togliere qualsiasi diceria, createsi durane il suo intervento, ovvero, prima di qualsiasi esito legale tra il nostro Ente e l’attuale affittuario e di un eventuale avviso pubblico, di far capire bene le sue intenzioni quando sprona i dirigenti della società che è arrivato il momento di ritornare a “casa”. Noi sosteniamo l’assessore per qualsiasi scelta, perché, si tratta di una società sicuramente ricca di esperienza e competenza con risorse e requisiti giusti nel settore e la capacità finanziaria per la valorizzazione dello stadio, considerando che, oltre, alla squadra di eccellenza, ha vari settori giovanili”.

“Toccherà invece al sindaco Mariniello tranquillizzare i presenti che lo stadio ritornerà presto nelle mani del comune di Lusciano. Da ricordare che, durante l’amministrazione dell’ex sindaco Luciano Fattore, l’attuale sindaco Giuseppe Mariniello, l’ex sindaco Nicola Esposito e il presidente del movimento dell’attuale amministrazione Lusciano col cuore Giorgio Di Lauro, oltre a Salvatore Mottola e Attilio Ferrara, nel 2011 deliberarono un bando per cercare soggetti interessati alla gestione dello stadio”.

“In seguito al bando, lo stadio fu assegnato poi ad una società aversana con un contratto di quindici anni con scadenza nel 2026. Mentre il sindaco e l’assessore cercano nuove soluzioni per la gestione del campo sportivo di via Gambardella, noi di Italia Viva, chiediamo un loro impegno nel voler intitolare la struttura dello stadio comunale. Il nostro suggerimento è per intitolarlo ad un ex sindaco, Bernardo Martino che, secondo la testimonianza di persone più mature avrebbe donato, al comune di Lusciano, parte dei terreni su cui insiste lo stadio”.