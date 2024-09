Trentola Ducenta. In distribuzione i buoni libro

Il comune di Trentola Ducenta consolida la buona pratica già avviata da diversi anni e, anche quest’anno, con largo anticipo rispetto ai termini stabiliti dalle linee guida regionali, ha avviato la distribuzione delle cedole “dei buoni libro”, risultando, con buona probabilità, primo comune in provincia di Caserta e non solo.

Il beneficio economico denominato “buono libro” è un contributo a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, erogato dalla Regione attraverso il Comune di Trentola Ducenta, in applicazione dell’art. 27 della Legge n. 448/98 e successivi D.P.C.M. attuativi, che prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico.

“Ormai non ci sorprende più il buon lavoro portato avanti dagli Uffici che si occupano della distribuzione delle cedole librarie”, commenta l’assessore all’Istruzione, Vincenzo Sagliocco.

“Anche quest’anno, infatti, i cosiddetti “buoni libro” sono stati distribuiti, con largo anticipo, permettendo in tal modo, agli studenti beneficiari, di procurarsi i libri di testo in tempi utili e congrui. È doveroso, dunque, un ringraziamento, anche a nome del Sindaco, a tutto il personale del settore, dalla dirigente Silvana Cavallo ai dipendenti che si sono rimboccati le maniche per dare, in maniera tempestiva, una risposta certa alla cittadinanza”.

Soddisfatto ed entusiasta anche il Sindaco Michele Apicella che ha dichiarato: “Credo che questa Amministrazione stia dando segnali tangibili e concreti di miglioramento nella gestione dei servizi, semplificando il più possibile i procedimenti e riducendo i tempi di attesa per i cittadini. Anche questo significa costruire una città nuova e a misura d’uomo”.

Quello dei servizi al cittadino non è il solo settore in cui sono stati raggiunti ottimi risultati. “Tanti sono, infatti, i lavori cantierizzati – sottolinea il sindaco Apicella – che procedono in maniera spedita e tanti altri che stanno per prendere il via, per realizzare quanto indicato nel programma elettorale”.

“I cantieri presso gli istituti scolastici proseguono, così come i lavori stradali e di rifacimento della rete fognaria della città vanno avanti, nonostante alle già complesse procedure burocratiche si aggiungono le difficoltà e gli ostacoli che persone poco attente alle esigenze della comunità cittadina e che non hanno a cuore la risoluzione delle problematiche della città, cercano quotidianamente di frapporre allo spedito e incessante lavoro dell’Amministrazione comunale, incuranti delle bene comune e disposti a creare un danno alla città pur di rallentare la realizzazione delle opere messe in cantiere”.