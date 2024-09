Trentola Ducenta. Pompella aderisce al progetto politico di Apicella

Procede alacremente e con ottimi risultati l’attività amministrativa portata avanti dal sindaco Michele Apicella e da tutto l’esecutivo cittadino unitamente alla maggioranza consiliare, con lavori cantierizzati che procedono in maniera spedita e con altri che stanno per prendere il via, per realizzare quanto indicato nel programma elettorale, e a breve, come già annunciato dal primo cittadino di Trentola Ducenta, ci sarà un incontro pubblico, tra fine settembre e inizio ottobre, per illustrare alla cittadinanza quanto realizzato e programmato.

Nonostante il grande impegno profuso in questa direzione, Apicella non trascura l’azione politica, facilitata forse anche dai successi amministrativi ottenuti.

E così, si infoltisce la squadra di Apicella in vista delle prossime consultazioni amministrative. Ancora non vi è una data precisa: si è in attesa delle decisioni del Governo centrale.

Sono in corso incontri con esponenti della società civile e tanti sono i possibili nuovi candidati a sostegno di Michele Apicella.

L’ADESIONE DI POMPELLA

Tra le adesioni di maggiore spessore si registra quella delle dottore Vincenzo Pompella, medico di lungo corso e stimato professionista appartenente ad una delle famiglie più conosciute di Trentola Ducenta.

“É opportuno e doveroso – afferma il Sindaco Michele Apicella – rendere pubblica l’ultima adesione, in ordine di tempo, al progetto politico che mi vede impegnato a proseguire nella guida della città. Un’adesione di spessore e di qualità di cui sono onorato: quella del dottore Vincenzo Pompella, che entra ufficialmente a far parte del gruppo e sta già collaborando con noi”.

“Vincenzo Pompella non ha bisogno di presentazioni; è una persona conosciuta e stimata da tutti e ci sta dando un supporto in termini di progettualità, di idee e di proposte. Il dottore sarà candidato in prima persona nella compagine che con me sì ripresenterà alle prossime amministrative. La squadra si arricchisce, dunque di un tassello di grande spessore e di riconosciuta qualità”.

Naturalmente, si continua a lavorare per ampliare la squadra a sostegno di Michele Apicella e non si escludono nuove sorprese in tempi brevi.