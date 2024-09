Ha confessato l’omicidio della madre in diretta televisiva. Lorenzo Carbone, 50 anni, è stato intercettato sotto casa a Spezzano di Fiorano (Modena) dal giornalista di Pomeriggio 5.

In stato confusionale, sotto casa della madre a Spezzano di Fiorano, Carbone ha confessato il delitto all’inviato prima di consegnarsi alle autorità, chiamate proprio dal giornalista.

Rispondendo alle domande, l’uomo ha risposto in lacrime, ammettendo di aver strangolato la madre.

“Non ce la facevo più, non riuscivo a gestirla. Non so perché l’ho fatto”, ha detto l’uomo.

Era ricercato da ieri pomeriggio, quando la madre è stata trovata cadavere.

“Ogni tanto mi faceva un po’ arrabbiare – ha detto ancora – perché ripeteva sempre le cose”.

Carbone, in lacrime, continua: “Sto male. Non so perché l’ho fatto. Mi è venuto così, d’istinto l’ho fatto”.

Lorenzo Carbone afferma di aver vagato per tutta la notte prima di tornare sotto casa, dove è stato filmato dalle telecamere.

Lorenzo Carbone spiega davanti alle telecamere: “Non ce l’ho fatta. Sono stato io. Non ce la facevo più. Mia madre era tra la demenza e l’Alzheimer e a volte diceva cose che non mi facevano… Io non ce la facevo più. Non riuscivo a gestirla”.

Subito dopo aver parlato con il giornalista, l’arrivo dei Carabinieri che lo hanno trasportato in Caserma.