Villa Literno. Trasporto illecito rifiuti: mezzo sequestrato

La Polizia di Stato di Caserta, in occasione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati ambientali, ha denunciato due cittadini di origine rumena, di 44 e 45 anni, per trasporto illecito di rifiuti in quel di Villa Literno.

Nei giorni scorsi, la “Squadra Volante” del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe ha controllato un mezzo da lavoro, che circolava con targa illeggibile ed il carico strabordante di materiale ferroso usato.

È stato accertato che i due occupanti – fermati nel comune di Villa Literno -, con precedenti per reati della medesima natura, non avevano le previste autorizzazioni per il trasporto, oltre a circolare privi di copertura assicurativa.

Sono stati denunciati per il trasporto illecito di rifiuti, reato previsto dal Codice dell’ambiente, ed il mezzo è stato sequestrato, insieme al carico metalli, di circa 500 chili, per evitare lo sversamento incontrollato sul territorio.

È stato avviato, inoltre, il procedimento per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora.