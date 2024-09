Vincenzo Argo eletto presidente di Confagricoltura Caserta

Vincenzo Argo, agronomo e imprenditore specializzato da trent’anni nella coltivazione del tabacco, eletto presidente di Confagricoltura Caserta.

L’Assemblea annuale degli associati dell’Unione Agricoltori della provincia di Caserta, che s’è riunita oggi, venerdì 6 settembre presso l’Hotel Royal, prevedeva quest’anno anche il rinnovo delle cariche sociali, dopo un anno di commissariamento.

Cinque, come da statuto, sono stati i rappresentanti eletti dall’Assemblea per comporre il Consiglio Direttivo, oltre ai presidenti dei sindacati di categoria e quelli delle sezioni economiche, eletti nei giorni scorsi. Si è così insediato il nuovo Consiglio Direttivo che, a conclusione dell’Assemblea, è stato convocato e ha proclamato all’unanimità Vincenzo Argo presidente di Confagricoltura Caserta per i prossimi quattro anni.

Il Consiglio Direttivo ha poi nominato i due vicepresidenti, Giuseppe Carusone e Salvatore Avallone e gli altri tre componenti, Cesare Iemma, Meliande Rocchina Cristina e Giuseppe Capitelli che unitamente al presidente e ai vicepresidenti compongono il Comitato di Presidenza.

“Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti i soci per la fiducia accordatami ea Paolo Conte, direttore regionale di Confagricoltura Campania, per quanto fatto nell’ultimo anno che lo ha visto impegnato in un momento di grandi difficoltà per la nostra Unione, a seguito del commissariamento”, ha affermato Argo.

“Garantisco tutto il mio impegno per onorare questo incarico prestigioso, con l’aiuto del Consiglio Direttivo e di tutto lo staff della nostra Unione provinciale”.

Argo riveste attualmente la carica di presidente dell’Organizzazione di Produttori PRO.TAB e presidente della FNP confederale del Tabacco.