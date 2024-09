Virtus Aversa, al via il terzo memorial Rolando Di Meo

Al PalaJacazzi di Aversa, si terrà il Terzo Memorial Rolando Di Meo, un evento speciale in cui sport e ricordo si intrecciano. Sul campo si sfideranno la Virtus Aversa e Aci Castello.

Due squadre di alto livello, entrambe pronte a lottare per i vertici del prossimo campionato di Serie A2.

Fischio d’inizio è per sabato 28 settembre alle ore 18.

L’evento, dedicato alla memoria di Rolando Di Meo, è organizzato con passione dal figlio, Sergio Di Meo, attuale presidente della Virtus.

“Non è una semplice partita – sottolinea il presidente -. È il modo per ricordare una persona meravigliosa, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di questa città. Mio padre ha dato tanto al volley e alla comunità, e attraverso questo Memorial vogliamo continuare a onorare il suo impegno e la sua passione”.

Sergio Di Meo, emozionato, aggiunge: “Rolando Di Meo non è stato solo un grande padre, ma anche una figura centrale per la pallavolo aversana”.

“Ha sempre creduto nel valore dello sport come mezzo per unire le persone e per far crescere i giovani, insegnando il rispetto, la disciplina e il gioco di squadra. Portare avanti questa tradizione è per me un onore, ma soprattutto un dovere morale nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita al nostro territorio”.

Di Meo continua: “Grazie a mio padre, la pallavolo ad Aversa ha raggiunto livelli importanti. Ogni vittoria che celebriamo come società, ogni traguardo raggiunto, lo dedichiamo a lui, alla sua visione e alla sua determinazione nel voler sempre migliorare. Questo Memorial è solo un piccolo tributo a tutto ciò che ha costruito e al segno che ha lasciato nelle nostre vite.”

Per l’occasione, sono state invitate le principali società sportive del territorio, le istituzioni pallavolistiche e le autorità politiche locali per onorare insieme il nome di un uomo che ha dato tanto alla comunità sportiva.

“Invito tutti coloro che hanno conosciuto mio padre, e chiunque ami questo sport, a partecipare”, conclude Sergio Di Meo.

“È un’occasione per ricordare, ma anche per celebrare la passione per il volley che continua a vivere attraverso le nuove generazioni.”

L’appuntamento è fissato per le ore 18:00, con la promessa di una serata all’insegna della grande pallavolo e del valore del ricordo.

Sarà possibile anche sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2024-25 della Virtus Aversa. Tutti i tifosi, appassionati di sport e cittadini sono invitati a partecipare a questo momento speciale.