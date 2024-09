Il Volley Napoli riparte da D’Apice e Pinto per la nuova stagione

Un mix di esperienza e giovani atlete quello che compone il roster della prima squadra del Volley Napoli.

La società partenopea ha deciso di ripartire dalle potenzialità del proprio settore giovanile, per favorire la crescita delle ragazze, e di mantenere alcune protagoniste della passata stagione.

Per questo motivo il Volley Napoli si è affidato alla qualità del libero Alessandra Pinto e dell’opposto Alessia D’Apice, già presenti in rosa lo scorso anno.

Le parole di D’Apice

Mister Mariano Catelli, quindi, ha deciso di confermare le loro prestazioni anche per la stagione corrente.

«Sono davvero entusiasta di far parte anche quest’anno della rosa del Volley Napoli. – queste le parole di Alessia D’Apice – Questa è la nostra 3ª settimana di allenamento e passo dopo passo stiamo iniziando a creare delle buone fondamenta per giocarci un buon campionato».

Una rosa nuova con la quale, però, si è già creata sinergia. «Con le mie compagne c’è stata grande affinità sin dai primi allenamenti di preparazione, si respira aria molto serena e questo è alla base di un buon gruppo sportivo».

«Per quanto riguarda la nuova stagione, come gruppo e come ormai è consuetudine dire, speriamo sempre di ottenere un risultato migliore di quello dell’anno precedente! Il mio obiettivo personale invece è quello di mettermi ancora una volta in gioco e donare al gruppo e alla società tutta la mia passione e dedizione trascinandole verso gli obiettivi che abbiamo», conclude così l’atleta azzurra.

La carica di Alessandra Pinto

Anche per Alessandra Pinto è la sua stagione al servizio del club partenopeo. «Sono molto contenta di poter giocare anche quest’anno al Volley Napoli e ritrovare lo stesso staff dell’anno scorso con il supporto sempre presente della società».

«Si prospetta una stagione competitiva con molte squadre che cercheranno di dire la loro, da parte nostra sicuramente ci sarà grande impegno e voglia di migliorarsi giorno per giorno per cercare di raggiungere i nostri obiettivi», parla così il libero azzurro.

«La squadra è composta da un giusto mix di atlete più giovani e altre più esperte, stiamo lavorando in palestra per creare la giusta sintonia e i giusti meccanismi così da arrivare alla prima di campionato il più pronte possibile. Sono molto fiduciosa e non vedo l’ora di iniziare».