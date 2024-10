Scippa la collana ad una ragazza: la Polizia di Stato arresta 25enne.

Sabato sera a Milano, la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo in concorso.

IL COLPO FALLITO

Alle 19:15 circa, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio per il contrasto ai reati predatori tra piazzale Lotto e via Gavirate, hanno notato e seguito a distanza il 25enne insieme ad un altro uomo, rimasto poi ignoto, i quali camminavano a breve distanza l’uno dall’altro e, dopo essersi avvicinati con una scusa ad un ragazzo, hanno tentato di rubare la collanina che lo stesso indossava per poi allontanarsi.

IL FURTO

Poco dopo, giunti all’angolo tra piazzale Lotto e via Diomede, dopo essersi scambiati nuovamente dei cenni d’intesa, i due si sono avvicinati ad una ragazza nei pressi della fermata dell’autobus e, mentre il complice la distraeva, il 25enne, approfittando delle condizioni favorevoli, con un gesto fulmineo le ha strappato la collana in oro che la stessa indossava per poi darsi entrambi alla fuga in direzioni diverse tra la folla.

Gli agenti, che hanno assistito a tutta la scena, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il 25enne in viale Elia.

Aseguito di perquisizione, trovato in possesso della collana in oro precedentemente sottratta alla donna, mentre il complice, confondendosi tra la folla, è scappato.

Rapina collana: fermato 35enne bosniaco

Gli investigatori della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo e della Sezione Volanti della Questura di Roma, al termine di un’accurata attività investigativa, hanno identificato il presunto autore di una rapina aggravata commessa lo scorso 21 settembre ai danni di un passante.

In particolare, gli agenti del XI Distretto, unitamente agli uomini delle Volanti, su disposizione della Centrale Operativa, nel pomeriggio del 21 settembre scorso, sono intervenuti in via della Magliana per la segnalazione di una rapina consumata nei confronti di un uomo.

Giunti sul posto, hanno ascoltato il malcapitato il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, aiutato da altri due individui che hanno poi fatto perdere le loro tracce, lo aveva colpito con uno schiaffo alla nuca per poi strappargli con violenza la collana che indossava.

Inoltre, la vittima ha riferito di averlo rincorso non essendo riuscito a raggiungerlo ma comunque ha ammesso di ricordare perfettamente il suo viso.

Infatti, in sede di denuncia, dopo aver visionato l’album fotografico riportante diverse effigi di soggetti noti alle Forze dell’Ordine, ha riconosciuto, senza alcun dubbio, il presunto autore della rapina, poiché affetto da strabismo.

A questo punto, al termine degli accertamenti investigativi effettuati, gli investigatori hanno predisposto un servizio di controllo del territorio mirato alla ricerca del presunto autore del reato.

Nel corso dei controlli, nei pressi della stazione “Magliana”, hanno riconosciuto l’uomo il quale, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo allontanandosi ma, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato identificandolo per un 35enne, di origini bosniache.

Al termine degli atti di rito, il 35enne sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il fermo ed ha disposto che al 35enne fosse applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.