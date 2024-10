Aggedito dal parcheggiatore abusivo perché non ha voluto dare “l’offerta”

Niente ‘offerta a piacere’ al parcheggiatore abusivo: minacciato ed aggredito.

Nel pomeriggio del 3 ottobre, la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di uomo, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e lesioni aggravate.

I FATTI

Il parcheggiatore abusivo ha posto in essere condotte estorsive e aggravate ai danni di un uomo di 73 anni, in quanto, sabato scorso, gli richiedeva insistentemente del denaro per il parcheggio e, vistosi opporre il suo rifiuto lo aggrediva per poi allontanarsi e fare ritorno con una bottiglia di vetro tra le mani, con la quale continuava ad aggredirlo, colpendolo anche al volto.

Ciò ha portato la a Squadra Mobile della Questura di Salerno ad eseguire un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di tentata estorsione e lesioni aggravate.

Chiede soldi per posto auto, arrestato parcheggiatore abusivo

Agenti delle Volanti hanno arrestato a Siracusa un posteggiatore abusivo di 44 anni per tentativo di estorsione.

L’uomo, in via Palermo, nei pressi di Ortigia, ha tentato farsi consegnare 5 euro da un automobilista minacciando la vittima di rappresaglie in caso di mancato pagamento.

Ma l’automobilista era un agente di polizia in vacanza a Siracusa che ha chiamato la sala operativa. Dopo le incombenze di rito, il parcheggiatore abusivo è stato portato nel carcere di Cavadonna.