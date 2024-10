Aggredisce la madre nel corso di una violenta lite

Sono state le urla della donna ad allertare una vicina di casa che, preoccupata per la situazione di tensione che si era venuta a creare nell’appartamento poco distante dal suo, non ha esitato a comporre in numero di emergenza “112” e a chiedere aiuto ai Carabinieri.

È accaduto poco prima delle 21 di ieri, quando l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Caserta, a seguito della richiesta di intervento, ha inviato nel centro di San Nicola La Strada una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, già impegnata in un servizio di controllo del territorio in quel comune.

I militari, giunti all’indirizzo segnalato in pochi minuti, hanno trovato la vittima, una 67enne del luogo, che visibilmente provata e in forte stato di agitazione ha subito riferito di essere stata vittima dell’ennesima aggressione subita in casa da parte del figlio.

La donna che nell’immediato è stata soccorsa da personale sanitario del servizio “118”, fatto intervenire sul posto, è stata riscontrata affetta da un ematoma al polso, rossore alla nuca e graffi sulle braccia.

Il figlio 41enne, resosi conto della presenza dei militari, si è barricato in casa rifiutandosi di aprire il portoncino.

A seguito dell’immediata formalizzazione della denuncia da parte della vittima, nella quale si evidenzia che l’aggressione subita, scaturita da futili motivi, è solo l’ultima delle tante avvenute negli ultimi tempi.

I militari dopo aver più volte invitato inutilmente l’uomo ad aprire il portoncino d’ingresso dell’abitazione, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta e di una pattuglia della locale Stazione carabinieri per procedere all’accesso forzato.

I carabinieri sono così riusciti ad entrare ed a bloccare in una delle stanze il 41enne, ancora in forte stato confusionale e di alterazione psicofisica.

L’uomo, condotto in caserma, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari conviventi e lesioni personali.