Arrestato ‘il Pescatore’, lo stalking con lettere anonime

Secondo gli inquirenti, nelle lettere minatorie che inviava alle donne prese di mira (finora risultate essere quattro, di cui tre già a lui legate da un vincolo sentimentale), si firmava come ‘il Pescatore’ o ‘Fischermann‘.

Dietro a quell’anonimato in realtà per chi indaga si nascondeva un 36enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare applicata da polizia e carabinieri nel Modenese per, appunto, quattro distinti episodi di atti persecutori.

L’uomo si trova ora in carcere.

Secondo la procura di Modena, che ha coordinato le indagini della polizia del commissariato di Carpi ed i carabinieri della stazione di Medolla, in un arco compreso fra luglio e settembre scorsi il 36enne non si sarebbe limitato soltanto alla stesura ed all’invio delle lettere.

All’indagato sono infatti ricollegate anche comunicazioni telefoniche anonime e messaggi inviati attraverso i social sempre dello stesso tenore alle vittime.

Vittime che vivevano in uno stato di grave ansia e paura.

In occasione della perquisizione nella’abitazione de ‘il Pescatore’, carabinieri e poliziotti hanno trovato altre tredici lettere manoscritte con la stessa grafia pronte per essere spedite e/o consegnate alle stesse donne, se non ad altre.

A questo proposito la procura di Modena segnala che sono in corso di formalizzazione numerose altre denunce nei confronti dello stesso uomo da altre presunte vittime.