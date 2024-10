Arzano Volley riparte, contro il Modica arrivano i tre punti

Vittoria di carattere per l’Arzano Volley che supera il Modica e compie un altro passo in avanti in classifica.

Un successo frutto del grande lavoro svolto da coach Eliseo durante la settimana, ben recepito dalle atlete che una volta in campo hanno saputo come farlo fruttare.

“Siamo partiti da quello che non aveva funzionato nella gara in casa del Castellana Grotte. Abbiamo cercato di correre ai ripari lavorando sui problemi ed alla fine il gioco di questa sera ci ha ripagati di quanto fatto” spiega a fine partita coach Francesco Eliseo.

Che fosse un altro Arzano rispetto alla settimana scorsa lo si è capito fin dalle prime battute. Dopo l’equilibrio iniziale la squadra di casa comincia ad allargare la forbice del distacco.

La serata è propizia per Giovanna Aquino che alla fine sarà la migliore realizzatrice della serata: “Tocca a noi, quelle più esperte del gruppo nei momenti di difficoltà fare la nostra parte e trascinare le altre a portare la squadra verso la vittoria”.

Tocca alla solita Gianfico conquistare il punto della vittoria nel primo set: 25-19. Dalla frazione successiva la gara sarà molto più equilibrata.

Coach Relato manda in campo in pratica tutte le atlete a disposizione senza mai però indovinare la combinazione vincente. Il secondo set termina sul 25-23.

Si arriva ai vantaggi nell’ultimo parziale. Ci pensa Suero a risolvere i problemi e chiudere la contesa sul 26-24: “Una vittoria che risolleva il morale e ci consente di affrontare i nuovi allenamenti con il buon umore. Quest’anno ho una nuova compagna di reparto, mi trovo bene con lei. Nonostante i cambiamenti la squadra è già omogenea”.

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

MODICA 0

(25-19; 25-23; 26-24)

LUVO BARATTOLI ARZANO: De Siano 6, Piscopo V. (L), Aquino 14, Suero 11, Silvestro 2, Gianfico 10, Putignano 8, Piscopo F., Fraola (L). Non entrate: Russo, Di Domenico, D’Angiolella, Maresca, Rulli. All. Eliseo

MODICA: Ferrari, Lo Iacono 5, Sansò 3, Gitti C. 5, Gasparroni 12, Ferrantello (L), Gitti M., Poles 6, Palazzi 6, Lucescul 3, Carnazzo 2, Brioli 2, Giombin. All. Relato

Arbitri: Fabio Paris di Ferentino e Lorenzo De Luca di Gaeta