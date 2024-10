Aversa. Aggressione a dottoressa: fermata 34enne

Scaglia computer e stampante contro medico del pronto soccorso di Aversa che riporta traumi al torace e contusioni al braccio.

E’ accaduto nella serata di ieri al Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati dove una 34enne si è introdotta all’interno della postazione del pronto soccorso inveendo contro la 32enne, medico di turno, scaraventandole addosso il computer e la stampante.

LA VICENDA

Era stata presa in carico da quel medico di turno al pronto soccorso alle ore 17.30 di ieri 25 ottobre ed era in attesa dell’esito degli esami del sangue prima di essere sottoposta ad esami strumentali.

Alle 18.15 chiamata più volte per eseguirli non è stata reperita all’interno della struttura ospedaliera e per questo la dottoressa, ritenendo che la paziente si fosse allontanata perché non più intenzionata a sottoporsi a tali esami, aveva chiuso la scheda per abbandono.

Dopo circa 10 minuti la paziente, ritornata in ospedale e appreso che la sua scheda era stata chiusa, è andata in tutte le furie pretendendo e ottenendo dal medico la prosecuzione degli accertamenti.

L’AGGRESSIONE

Alle 20.00 stufa di attendere è entrata all’interno della postazione medica aggredendo la dottoressa, scaraventandole addosso il monitor del computer e la stampante, per poi allontanarsi assieme a dei parenti con cui era giunta in ospedale.

A seguito dell’aggressione subita la dottoressa ha riportato traumi al torace e contusioni al braccio, giudicati guaribili in 30 GG.

La guardia giurata di turno al pronto soccorso, sentita dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa, giunti in Ospedale a seguito di richiesta al 112, ha confermato la versione dei fatti esposta dalla vittima.

La 34enne è stata quindi denunciata per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali a personale esercente professione sanitaria e danneggiamento.