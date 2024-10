Aversa. Assegni cura, Girone: “assessore Cannolicchio distorce i fatti”

“È inaccettabile che, dopo mesi dall’insediamento, le famiglie di Aversa che si occupano di malati gravissimi siano ancora in attesa di ciò che spetta loro di diritto. Anziché assumersi le proprie responsabilità, si preferisce scaricare la colpa su chi, come me, ha sempre lavorato per tutelare i diritti dei più deboli, sia durante il mio incarico da assessore che ora come consigliere”.

La risposta del consigliere PD Marco Girone alle dichiarazioni dell’Assessore alle Politiche Sociali, Eufrasia Cannolicchio, “costretto a intervenire per ristabilire la verità e respingere accuse prive di fondamento”.

“L’Assessore Cannolicchio tenta di distorcere i fatti per coprire l’evidente incapacità dell’attuale amministrazione nel gestire questioni cruciali come l’erogazione degli assegni di cura”.

“Siamo al paradosso – sottolinea Girone -. L’Assessore mi accusa di non essermi attivato durante la gestione commissariale, forse dimenticando che, in quella fase, non ricoprivo alcun ruolo operativo. A differenza di oggi, in cui il mio compito è vigilare su inefficienze evidenti”.

“Oppure, forse, sta cercando di confondere le acque per mascherare i ritardi e i problemi che stanno caratterizzando la sua amministrazione. Ma i cittadini di Aversa non sono ingenui: sanno distinguere chi agisce concretamente da chi si nasconde dietro le parole”.

“Capisco che l’erogazione degli Assegni di Cura sia un atto meramente gestionale, ma trovo inaccettabile che l’Assessore non abbia sollecitato gli uffici competenti, nemmeno formalmente”.

“Quando ero assessore, mi attivai prontamente dopo soli tre mesi con una nota dura nei confronti degli uffici, protocollata e facilmente reperibile. La pubblica amministrazione si regge su atti scritti e concreti, non su dichiarazioni vaghe: ad oggi, non risulta alcun atto da parte dell’Assessore per accelerare il pagamento di questa misura fondamentale”.

“Invece di dedicarsi ad attacchi personali e affermazioni infondate, l’Assessore dovrebbe concentrarsi su quello che non sta facendo: risolvere tempestivamente i problemi dei cittadini. Le inefficienze che critica sono ancora presenti, e la sola differenza è che ora sono loro al comando. Cercare giustificazioni o scaricare responsabilità non cambia i fatti”.

“Ribadisco il mio impegno a vigilare e denunciare ogni disservizio che danneggia le famiglie di Aversa. I cittadini meritano trasparenza, efficienza e rispetto, non promesse vuote o sterili polemiche”.