Aversa. Caso commissione ambiente, Diana fa chiarezza

“La querelle sulla mia assenza alla seduta della commissione ambiente è priva di fondamento e lo dimostro agevolmente per tabulas”. A dirlo, tramite nota stampa, l’assessore all’ambiente del comune di Aversa Olga Diana.

“In primis: 1) gli assessori non sono tenuti a partecipare alle commissioni consiliari se non convocati, come è noto esiste una differenza tra ruolo di gestione e di indirizzo e controllo; 2) nel caso di specie, come recitano gli articoli sulla convocazione delle commissioni consiliari (mi riferisco al regolamento del funzionamento del consiglio comunale), gli avvisi per le sedute delle commissioni vanno fatti in maniera formale (anche telematica) almeno 48 ore ai consiglieri componenti delle commissioni e vanno inviati per conoscenza (si badi bene che non costituisce esso un invito a partecipare alla seduta) al segretario comunale, assessori e Sindaco”.

“Terzo, nel caso che mi riguarda, se effettivamente era ritenuta importante la mia presenza alla seduta, il Presidente, (non essendo io un componente della commissione), avrebbe dovuto formalmente farmi un invito per iscritto debitamente notificato nei termini previsti dal regolamento, dove espressamente mi si chiedeva di partecipare alla seduta della commissione, in quanto quando il presidente intende invitare terzi (dipendenti, assessori etc) lo deve fare formalmente ed espressamente”.

“La notifica per conoscenza è cosa diversa e cercare di equipararla ad un invito a partecipare alla seduta è come arrampicarsi sugli specchi per attaccare me (in modo gratuito) in quanto sono sempre presente presso la Casa Comunale per dare servizi sempre più efficienti alla città di Aversa”.

INVITO FORMALE

“La verità è che la sottoscritta avrebbe voluto con piacere parteciparvi ma non avendo avuto un invito espresso (e non essendo io componente della commissione) la mia partecipazione senza invito espresso poteva apparire anche una forma di ingerenza (rectius sgarbo istituzionale) verso i consiglieri componenti della commissione.

“Invito pertanto il Presidente di fissare da subito una seduta della commissione e di invitarmi espressamente ed io vi parteciperò volentieri dando tutte le delucidazioni sulla tematica ambientale a chiunque. Io non scappo ma anzi amo il confronto”.