Aversa. Caso commissione ambiente, Palazzo: “Puntualità e collaborazione per il bene della città”

“Ritengo necessario chiarire alcuni punti fondamentali e rispondere alle accuse di strumentalizzazione politica. Inviti chiari e formali Innanzitutto, tengo a precisare che l’Assessore Diana è stata invitata a partecipare alla seduta della Commissione Ambiente di Aversa attraverso i canali previsti e con comunicazioni adeguate”.

E’ quanto riferisce, tramite nota stampa, il presidente della commissione ambiente Massimo Palazzo in riferimento alla precisazione fatta dall’Assessore Olga Diana sulla sua presunta assenza ingiustificataalla riunione della Commissione Ambiente.

“Come specificato nei verbali protocollati e dalle comunicazioni, la sua presenza era richiesta per rispondere a questioni di interesse ambientale che richiedevano un confronto diretto. Affermare che si è trattato di un ‘colpo basso’ o di un tentativo di creare un ‘finto caso’ significa ignorare l’importanza del dialogo trasparente e della collaborazione tra istituzioni per affrontare tematiche cruciali per la nostra città”.

‘MASSIMA TRASPARENZA’

“Ruolo istituzionale e responsabilità. Ritengo che il ruolo di Presidente della Commissione consista proprio nel garantire che il lavoro della commissione sia condotto con la massima trasparenza e apertura”, sottolinea il consigliere in quota ‘Immagina Aversa’.

“Pubblicare i verbali di una seduta non è un attacco personale, bensì un modo per assicurare che i cittadini siano informati delle attività e dei dibattiti in corso. Se si rende necessario un chiarimento, è compito di chi ha responsabilità istituzionali fornirlo senza ambiguità”.

“Rammarica notare che l’Assessore Diana abbia colto l’occasione per distorcere una richiesta di confronto costruttivo trasformandola in una questione personale. Collaborazione e confronto: non si fugge. Accolgo con piacere la dichiarazione finale dell’Assessore, in cui manifesta la sua disponibilità al confronto e la sua apertura a partecipare alle prossime sedute”.

“Questo atteggiamento è sicuramente auspicabile e rappresenta ciò che dovrebbe essere alla base di ogni collaborazione tra figure istituzionali – afferma il presidente Palazzo -. Tuttavia, è bene sottolineare che la partecipazione attiva e costruttiva non può avvenire solo su invito esplicito e formale”.

“Un Assessore, soprattutto in una materia così delicata come l’ambiente, dovrebbe sentire la responsabilità di partecipare anche di propria iniziativa alle discussioni che riguardano il proprio ambito, specialmente quando informato in anticipo dell’importanza degli argomenti trattati. Un appello alla chiarezza e alla responsabilità”.

“Resto comunque fiducioso che l’Assessore Diana voglia dimostrare nei fatti la sua disponibilità alla collaborazione, non solo tramite dichiarazioni pubbliche”.

‘LAVORARE PER IL BENE DI AVERSA’

“È evidente che il nostro intento non è quello di fomentare scontri politici o personali, ma di garantire che le decisioni e le politiche ambientali siano prese con la partecipazione e il contributo di tutti, nell’interesse comune della città di Aversa e dei suoi cittadini”.

“Per questo – conclude Palazzo -, rinnovo ufficialmente l’invito all’Assessore Diana a partecipare alla prossima seduta della Commissione Ambiente, dove avremo modo di discutere in modo trasparente e costruttivo le questioni più urgenti e importanti. Speriamo che da parte di tutti si comprenda che la nostra città merita impegno, dialogo e trasparenza, senza scivolare in sterili polemiche”.