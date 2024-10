Aversa. Criticità GdP, CPO: “Situazione incresciosa”

“Esprime totale adesione a quanto denunciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord- Aversa in merito alla situazione critica che affligge l’Ufficio del Giudice di Pace. Le gravi carenze organiche stanno generando, di fatto, una discriminazione inaccettabile tra gli avvocati di Napoli Nord, Aversa e i colleghi di altri fori, costretti a subire tempi di giustizia dilatati e disservizi strutturali, con conseguenti danni economici irreparabili”.

È quanto si legge in una nota del Comitato Pari Opportunità di Napoli Nord guidato dal presidente Avv. Mariano Orabona (in foto).

“Chiediamo a gran voce che le istituzioni preposte agiscano immediatamente per risolvere questa situazione incresciosa. È inammissibile che, in un circondario che serve quasi un milione di cittadini, si continui a ignorare la necessità di un intervento organico”.

“Gli avvocati di Napoli Nord sono ormai stremati da una riforma fallace e da una crisi economica che li attanaglia, e non possono più tollerare il peso di un sistema che li penalizza ulteriormente”, sottolineano dal comitato.

“Questo stato di cose non è più sostenibile: chiediamo provvedimenti urgenti per restituire dignità e parità di trattamento agli avvocati di Napoli Nord, e affinché vengano messe in campo tutte le risorse necessarie per garantire il corretto funzionamento della Giustizia nel nostro territorio”.

“Ringraziamo il COA di Napoli Nord per quanto sta facendo, grazie anche al prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il cui intervento ha temporaneamente alleviato una situazione di paralisi totale dell’Ufficio del Giudice di Pace”.

“Tuttavia, la convenzione in atto non può essere l’unica soluzione: le istituzioni competenti devono intervenire per garantire una soluzione duratura e definitiva”.