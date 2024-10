Torniamo a parlare del caso riguardante il crollo dell’impalcatura di Aversa che ha ferito 5 persone.

In queste ore, in esclusiva, LaRampa è venuta in possesso del video che mostra il crollo dell’intera struttura mentre si abbatte sulle auto di passaggio.

Proprio in quei momenti, in un’auto viaggiavano mamma, papà e bambina: parte dei materiali ha sfondato il mezzo e sfiorato la testa del padre al volante.

LA VICENDA DI AVERSA

1 aprile di quest’anno. Un forte vento che si sta abbattendo sulla Campania sta causando i primi danni.

Una tragedia sfiorata, visto che l’episodio, avvenuto in via Raffaello, ha interessato una zona molto trafficata.

Nel filmato si vedono passeggiare una coppia di ragazzi provenienti da via de Jasi. Ancora non sanno a cosa andranno incontro.

Pochi passi, è il ragazzo si accorge di qualcosa, come se l’impalcatura si stesse già inclinando per via del vento; tira a sé la ragazza e scappano via.

IL CROLLO

Prima il forte boato poi polvere e calcinacci caduti sulle vetture in sosta. Fuggi fuggi generale delle persone presente in quell’area. Danni ingenti alle vetture parcheggiate in strada.

Chi è presente, si getta subito sotto le macerie. Lì viene estratta una famiglia.

A cedere – per colpa della poderosa raffica di vento – una parte della impalcatura montata sulla facciata di uno stabile – di circa dieci piani – per lavori.

Solo la sorte ha fatto sì che al momento del cedimento non ci fossero un gran numero di auto in marcia; fortunatamente solo 5 feriti lievi.