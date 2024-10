Di chi è la colpa se precipita un ponteggio? Su ‘Striscia la notizia’ il caso del crollo dell’impalcatura di Aversa che ha ferito 5 persone.

In un’auto viaggiavano mamma, papà e bambina: parte dei materiali ha sfondato il mezzo e sfiorato la testa del padre al volante.

L’impalcatura sembra fosse agganciata alla ringhiera e non ai muri. Ma come vengono rilasciati i permessi? Negli uffici c’è uno strano clima: ci sarebbe un ingegnere esterno che chiude un occhio e rilascia attestati anche a chi non frequenta…

LA VICENDA DI AVERSA

1 aprile di quest’anno. Un forte vento che si sta abbattendo sulla Campania sta causando i primi danni.

Una tragedia sfiorata, visto che l’episodio, avvenuto in via Raffaello, ha interessato una zona molto trafficata.

Prima il forte boato poi polvere e calcinacci caduti sulle vetture in sosta. Fuggi fuggi generale delle persone presente in quell’area. Danni ingenti alle vetture parcheggiate in strada.

A cedere – per colpa della poderosa raffica di vento – una parte della impalcatura montata sulla facciata di uno stabile – di circa dieci piani – per lavori.

Solo la sorte ha fatto sì che al momento del cedimento non ci fossero un gran numero di auto in marcia; fortunatamente solo 5 feriti lievi.