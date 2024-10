Aversa. Csx: “Innocenti deve essere un presidente imparziale”

‘O il presidente del consiglio comunale di Aversa Giovanni Innocenti non conosce il regolamento del funzionamento del consiglio comunale o se lo conosce ha deciso di fare una forzatura e di calpestarlo.

Così i consiglieri di centrosinistra Mario De Michele (LPCS), Baldascino, Marco Girone (PD) e Mottola (M5S).

“Probabilmente il presidente non vuole far trattare gli argomenti scomodi per la maggioranza ed è disposto a violare il regolamento consiliare pur di non mettere in difficoltà l’amministrazione, continuando così nella suo atteggiamento a vantaggio della maggioranza, in spregio all’imparzialità che dovrebbero avere nella sua carica”.

“Il presidente ha convocato l’assise per il giorno 28 ottobre inserendo mozioni e interrogazioni al sesto punto. Il nostro regolamento all’articolo 53, però, al comma uno è categorico mozioni e interrogazioni vanno discusse ad inizio seduta subito dopo l’approvazione del Verbale delle sedute precedenti. Il testo non lascia spazio a interrogazioni”.

“Ancora una volta dunque si improvvisa e toccherebbe usare una frase tanto cara all’attuale vicesindaco e ai suoi fedelissimi. Invitiamo il presidente Innocenti a rettificare subito l’ordine del giorno e porre mozioni e interrogazioni ad inizio l’assise. Ecco l’articolo 53 comma 1 del regolamento: «1. All’inizio di ogni seduta di Consiglio Comunale, immediatamente dopo l’esame e l’approvazionedei verbali della seduta precedente, il Presidente pone in discussione le mozioni e le interrogazioni,

secondo l’ordine cronologico di presentazione»’.

I consiglieri concludono: “Non vorremmo che dietro a questo palese strafalcione si celasse il tentativo della maggioranza di impedire, con la regia dell’intera maggioranza di Aversa, la discussione delle interrogazioni presentate dalla minoranza abbandonado l’aula subito l’esame degli altri punti all’ordine del giorno”.