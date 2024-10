Aversa. Donato Pellino dona il mantello alla Madonna di Casaluce

Ha vestito la Madonna di Casaluce al suo arrivo ad Aversa con un bellissimo e nuovo mantello che ha voluto donarle, pagandolo completamente di propria tasca.

È stato il modo per dire grazie all’intercessione dell’icona bruna che lo ha tirato fuori da un brutto guaio di salute.

E così Donato Pellino, un ex portantino, si è prodigato per far realizzare alla Madonna di Casaluce uno straordinario mantello, che pesa tredici chili ed è stato realizzato da maestri artigiani in raso di seta con ricami a mano a filo d’oro.

L’anno scorso Donato Pellino non era riuscito a vedere la Madonna, stava a letto a casa, male, malissimo.

Arrivata ad Aversa la Madonna, la sera gli portano un quadro che raffigurava la sacra icona bruna e, di notte, Pellino ha una visione che nel giro di qualche giorno gli fa superare il momento critico, facendo ristabilire completamente.

Il 15 giugno Donato Pellino ha ringraziato la Madonna di Casaluce vestendola con il suo mantello, cosa che farà anche il 15 ottobre quando con il suo argenteo trono la Madonna ritornerà a Casaluce.

“La devozione l’ha portato a fare un azione così grande – ha dichiarato il parroco della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Aversa, don Antonio Fabozzi – ed io ed il Comitato festeggiamenti non possiamo non ringraziarlo per quanto ha fatto”.