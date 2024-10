Aversa. Girone: “I 100 giorni bui del sindaco Matacena”

“Dopo i primi 100 giorni dell’amministrazione di Aversa, ritengo doveroso fare un bilancio che, purtroppo, non può che destare preoccupazione. Tradizionalmente, questo periodo è cruciale per delineare le linee guida e avviare i progetti futuri. Tuttavia, quanto accaduto finora è lontano dalle aspettative”.

E’ quanto scrive in una nota Marco Girone, consigliere comunale di minoranza in quota PD.

“In questi mesi, abbiamo assistito a episodi spiacevoli: l’Assessore all’Ambiente che attacca pubblicamente il Presidente della Commissione, consiglieri che si dichiarano indipendenti, e continui litigi all’interno della maggioranza. Questi avvenimenti non solo rallentano il processo decisionale, ma erodono anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

“Di fronte a questa situazione, il mio appello va al Sindaco Matacena. Lei ha scelto di unire forze politiche profondamente diverse pur di vincere le elezioni. Tuttavia, questa scelta ha portato la città a una paralisi amministrativa che rischia di renderla ingovernabile”.

“È necessario verificare subito se esiste una maggioranza solida e coesa, in grado di governare in modo efficace. In caso contrario, un atto di responsabilità impone un passo indietro per il bene di Aversa”.

“La nostra comunità ha bisogno di un’amministrazione che lavori in maniera unita, trasparente e competente per affrontare le sfide del presente e del futuro. I cittadini di Aversa meritano un governo stabile, capace di rispondere alle loro esigenze e di promuovere uno sviluppo concreto per la nostra città”.