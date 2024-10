Aversa. Girone – Virgilio: “L’assessore Diana ‘snobba’ la commissione ambiente”

“In qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Aversa, sentiamo l’esigenza di esprimere pubblicamente il nostro disappunto riguardo al comportamento dell’Assessore Olga Diana. Più volte, infatti, l’Assessore è stata formalmente invitata a partecipare alle sedute della Commissione Ambiente, inviti rivolti dal Presidente della Commissione stessa, affinché potesse confrontarsi con i membri della commissione sui temi di competenza e contribuire alle discussioni in corso. Tuttavia, ad oggi, l’Assessore non ha mai accolto questi inviti, mancando sistematicamente di presenziare agli incontri”.

E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di minoranza Marco Girone (Partito Democratico) e Nicla Virgilio (Lista Farinaro) componenti della commissione ambiente di Aversa.

ASSENZE REITERATE

“Questa reiterata assenza non è solo un segno di disinteresse verso il lavoro della commissione, ma è anche un segnale di mancato rispetto per il ruolo istituzionale che ricopre”.

“La Commissione Ambiente è un organo politico consultivo fondamentale, incaricato di fornire indirizzi e raccomandazioni su tematiche cruciali per il territorio. Ignorare deliberatamente le sedute significa non riconoscere l’importanza del confronto democratico e del lavoro collegiale, elementi che dovrebbero essere alla base di qualsiasi amministrazione che intenda agire nell’interesse collettivo”.

“Ci sembra inoltre doveroso sottolineare come questa assenza di impegno istituzionale contrasti con la presenza attiva dell’Assessore sui social media, dove è particolarmente dedita a promuovere la sua immagine personale”.

“In diverse occasioni, abbiamo assistito a contenuti che, invece di focalizzarsi sulle iniziative politiche o amministrative, sembrano mirare principalmente a una campagna d’immagine, con post che mettono in risalto aspetti non rilevanti per la comunità, come ad esempio l’utilizzo di magliette personalizzate con il proprio nome e cognome”.

“Riteniamo che il ruolo di un assessore sia prima di tutto quello di lavorare a servizio della cittadinanza, affrontando con serietà e dedizione le questioni che riguardano il bene comune. I social media possono essere certamente uno strumento utile per comunicare con i cittadini, ma devono essere utilizzati in maniera appropriata e non come vetrina personale”.

“Ci auguriamo che, da qui in avanti, l’Assessore Olga Diana decida di cambiare approccio e di dimostrare maggiore impegno nel suo ruolo, rispondendo agli inviti della Commissione Ambiente e partecipando attivamente ai lavori”.

LAVORARE PER IL BENE DI AVERSA

“L’auspicio è che ci sia un’inversione di rotta, e che l’assessore si dedichi finalmente alle sue responsabilità con serietà, abbandonando il protagonismo mediatico e concentrandosi su ciò che davvero conta per il benessere della collettività di Aversa”.

“Il nostro obiettivo, come consiglieri di minoranza, è vigilare affinché il funzionamento delle istituzioni sia sempre trasparente, corretto e orientato a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“Continueremo a monitorare la situazione e a richiedere il rispetto dei ruoli istituzionali, con la speranza che si possano superare queste problematiche e avviare un confronto costruttivo per il futuro della nostra comunità”.