Aversa. ‘Immagina’: “massima fiducia nella giunta Matacena”

“Il gruppo consiliare Immagina Aversa respinge con fermezza le recenti dichiarazioni della consigliera Adele Ferrara, ribadendo la massima fiducia in tutti gli Assessori”.

E’ quanto si legge in una nota inviata dai consiglieri di maggioranza Raffaele Oliva e Massimo Palazzo.

“Nessun Assessore in questo momento può essere messo in discussione ritenendo inaccettabile qualsiasi tentativo di destabilizzare l’equilibrio e l’efficienza della Giunta Comunale, il cui lavoro è fondamentale per la nostra comunità, chi frequenta assiduamente la casa comunale espletando il proprio impegno da consigliere conosce bene le difficoltà ereditate che questa Amministrazione è chiamata a fronteggiare, così come è evidente l’impegno quotidiano del Sindaco e degli assessori che tra mille problematiche pianificano le attività per la comunità di Aversa”.

“Volendo scendere sul piano politico, quello che colpisce di più, è ascoltare una consigliera di maggioranza, da poco resasi indipendente, chiedere una verifica di maggioranza… Dovremmo essere noi a chiederle cosa ha fatto per questa maggioranza oltre a collezionare il record di assenze in Consiglio Comunale”.