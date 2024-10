“Ci rivolgiamo ai cittadini, alle associazioni di categoria tutte, alle attività produttive, ai professionisti, alla parte sana della città di Aversa affinché tutti reagiscano e non siano immobili innanzi a fatti ed episodi che si verificano in consiglio comunale, ove, a discapito di tutti si palesano delle aberrazioni e delle azioni amministrative stigmatizzabili”.

Sono le parole dei coordinatori di Forza Aversa Michele e Paolo Galluccio, i quali evidenziano che nel consiglio comunale di ieri nonostante il parere tecnico della segretaria la maggioranza decide di fare esattamente il contrario.

Più precisamente la Dr.ssa Emanuela De Chiara, si è espressa ‘accogliendo’ nel suo parere le rimostranze delle opposizioni (a questo punto legittime) ma nonostante ciò, incredibilmente il Presidente del consiglio comunale decide unitamente alla maggioranza di ignorare un parere tecnico.

“Atto imperativo, tassativo, categorico e in dispregio a chi è garante delle procedure. In consiglio comunale – fanno notare Paolo e Michele Galluccio – così come si è potuto verificare già dalle prime battute di questa amministrazione si perpetrano atti e fatti mai da censurare, deplorare e biasimare”.

“Non possiamo che registrare e prendere atto di tali comportamenti e azioni amministrative e, non potendo rimanere immobili provvederemo a esporre al Prefetto con il quale ci rendiamo disponibili a interloquire”.

“Forza Aversa – concludono Paolo e Michele Galluccio – ha già calendarizzato un incontro pubblico in cui verranno comunicate tutte le aberrazioni che questa amministrazione ha cercato di partorire e/o generato in questi 150 giorni affinché la cittadinanza sappia e inizi a essere sensibilizzata”.