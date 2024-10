Aversa. Lavoratori Tekra annunciano sciopero

“Dopo mesi di presidi e battaglie , dopo denunce pubbliche, esposti alla Procura presso il Tribunale Napoli Nord – Aversa ed all’ASL di Caserta per gravi violazioni delle norme di sicurezza sui cantieri nulla è cambiato”.

A denunciarlo, il sindacato USB Campania in merito all’annosa vicenda del cantiere rifiuti e dei lavoratori sotto la gestione Tekra.

“Le soluzioni non arrivano o sono insufficienti ed i rimpalli di responsabilità tra l’azienda Tekra, amministrazione comunale di Aversa e organi preposti si sommano”.

“Mercoledì 30 ottobre, le lavoratrici ei lavoratori della Tekra (azienda affidataria dell’appalto della raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Aversa) saranno in sciopero. I lavoratori chiedono la riapertura dei centri di raccolta ai Cappuccini ed in via Perugia ad Aversa ed il ritorno della sede operativa nel comune normanno e non più nelle sperdute campagne di Casaluce“.

“Infine, gli stessi lavorano segnalano le gravi violazioni sulla sicurezza che ogni giorno subiscono mettendo a rischio la propria salute”.