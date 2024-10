Aversa. LPCS: “Città insicura: Oliva vada dalla Meloni”

“Ancora una volta, la nostra città Aversa è stata teatro di episodi di violenza che lasciano sgomenti tutti i cittadini. È inaccettabile che il sindaco e la giunta comunale continuino a mostrare una totale indifferenza verso la sicurezza, un tema che dovrebbe essere al centro della loro agenda. La cittadinanza è stanca delle promesse non mantenute e della mancanza di azioni concrete”.

Sono le parole del gruppo civico ‘La Polita che Serve’ rappresentato in assise dal consigliere comunale di minoranza Mario De Michele.

“Dopo le violenze delle ultime ore, il sindaco Matacena dovrebbe immediatamente trasferirsi in Prefettura e pretendere con decisione un potenziamento dei controlli sul territorio. Non bastano le chiacchiere o le passerelle: servono misure immediate e risolutive”.

OLIVA VADA A ROMA A CHIEDERE RINFORZI

“Il vicesindaco Oliva, invece, dovrebbe già essere a Roma per chiedere con forza al governo, e in particolare alla presidente Meloni, un rinforzo delle forze dell’ordine e dei mezzi a disposizione per garantire la sicurezza della nostra provincia”.

“Ma d’altronde, cosa ci si poteva aspettare? Politici di destra che si riempiono la bocca di slogan roboanti durante le campagne elettorali, ma che, una volta eletti, dimostrano incapacità e disinteresse nel risolvere i problemi reali”.

“La sicurezza è un diritto, e non tollereremo più questa irresponsabilità che mette a rischio la vita e la tranquillità dei cittadini di Aversa. È ora che si assumano le proprie responsabilità, prima che la situazione degeneri ulteriormente”.